Gazze'de 625 bin çocuk bu yıl da okula gidemiyor

Gazze'de savaş yüzünden dersbaşı yapılmadı. BM'ye göre yaklaşık 625 bin çocuk okuldan uzak.

Gazze Şeridi'nde normal takvime göre bugün yüzbinlerce öğrenci dersbaşı yapacaktı ancak savaş nedeniyle eğitim başlayamıyor.

Pazartesi günü sezonun ilk ders zilinin çalması gereken saatlerde çocukların çoğu çamur içindeki derme çatma çadırlarda oturuyor veya yardım kuruluşlarının mutfakları önünde yiyecek sırasında bekliyordu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü Tess Ingram eğitimden uzak kalınan süre uzadıkça Gazzelilerin geleceğine olan olumsuz etkisinin de büyüdüğünü söyledi. Özellikle küçük çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ingram, "Çocuğun okuldan uzak geçirdiği süre uzadıkça eğitimi tamamen bırakma ve bir daha okula dönmeme riski artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de yaklaşık 625 bin çocuk geçen eğitim yılının neredeyse tamamını okuldan uzakta geçirdi. Okullar 7 Ekim'deki Hamas baskınına yanıt olarak İsrail'in Gazze'yi bombalamaya başlamasıyla kapılarını kapatmıştı.

Gazze'de BM'ye ait okullar bombalandı Fotoğraf: picture alliance/dpa

Global Education Cluster'e göre Gazze'deki okulların yüzde 90'ından fazlası geçen 11 aydaki İsrail saldırılarında zarar gördü, birçoğunun tekrar kullanılabilmesi için yıllar süren onarım çalışmasına ihtiyacı var. Bu okulların çoğu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından işletiliyordu.

UNICEF ve çeşitli sivil toplum örgütleri Mayıs sonlarına doğru Gazze'de 175 geçici eğitim merkezi açtı, buralarda bin 200 gönüllü öğretmek yaklaşık 30 bin çocuğa temel dersleri öğretiyor. Ancak BM kağıt, kalem gibi en temel eğitim materyalini dahi bölgeye göndermekte zorlandıklarını bildirdi.

Çatışmalar Gazze dışında Batı Şeria'da da eğitimi olumsuz etkiliyor. Ingram, "Ekim'den beri hemen her gün okulların yüzde sekiz ila 20'si kapalı. Okullar açık olsa bile güvenlik endişesiyle öğrencilerin devamlılığı düştü" dedi.

Bu arada BM Filistin Ajansı (UNRWA) Komiseri Philippe Lazzarini, Batı Şeria'daki UNRWA okullarında eğitime başlanacağını açıkladı. Lazzarini, "Çocukların eğitim hakkı korunmak zorunda" dedi.

AP / MUK,JD

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