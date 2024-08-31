Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama başladı

Gazze'de çocuk felcine karşı aşı kampanyası DSÖ takviminden bir gün önce başlatıldı. Diğer yandan İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu dördüncü gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılamanın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kampanyasından bir gün önce başladığını ve ilk doz aşıların uygulandığını duyurdu.

Ancak süreç resmen yarın Gazze'nin orta kesiminde çatışmalara üç gün süreyle kısmi ara verilmesiyle başlayacak. DSÖ ve İsrail Gazze'nin kuzey ve güneyi için de benzer aralarda anlaşırken Başbakan Benyamin Netanyahu bunun bir ateşkes olmadığını özellikle vurguladı.

DSÖ ile varılan anlaşma gereği 1-4 Eylül tarihlerinde Gazze'nin orta kesimlerinde, 5-8 Eylül'de güneydeki Han Yunus'ta, 9-12 Eylül'de ise Gazze kenti ve kuzey yerleşimlerde 10 yaş altındaki çocuklar aşılanacak. Kampanya kapsamında çatışmalara günde yedi veya dokuz saat ara verilmesi bekleniyor. İsrail'in ihtiyaç halinde ek bir günlük uzatmayı kabul ettiği belirtildi.

Polio aşısı ağızdan iki doz şeklinde uygulanıyor Fotoğraf: Hani Alshaer/Anadolu/picture alliance

Gazze genelinde 400 aşılama noktasında ve 300 hareketli ekipte 2 bin 100 gönüllü görev yapacak. DSÖ toplumsal bağışıklık için Gazzeli çocuk nüfusunun yüzde 90'ını aşılamayı hedefliyor.

Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez 10 aylık bir bebekte polio tespit edilmesi aşı kampanyasını tetiklemişti. Uzuvlarda deformasyona ve felce yol açabilen hastalık ölümcül olabiliyor. Virüs genelde beş yaş altı çocukları etkiliyor.

DSÖ ve İsrail arasında dört hafta sonra yapılması gereken ikinci doza dair bir anlaşma ise henüz duyurulmadı. İkişer damla ağızdan verilerek uygulanan aşının etkili olabilmesi için ikinci doz gerekiyor.

İsrail'in Batı Şeria operasyonu dördüncü gününde

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı operasyon dördüncü günde devam ediyor. Çatışmalar işgal altındaki bölgenin kuzeyinde yer alan Cenin şehrinde yoğunlaşmış durumda. Bölgedeki muhabirler patlama sesleri olduğunu rapor ederken İsrail ordusu bombalı saldırı hazırlığındaki iki Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde devriye geziyor Fotoğraf: Majdi Mohammed/AP Photo/picture alliance

Çarşamba gününden beri Batı Şeria'da 13'ü İslami Cihad ve Hamas üyesi 20 kişi öldü. Filistin Kızılayı 55 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar Cenin'deki hastaneye çıkan yolları da kapattı. Haber ajansı AFP'ye konuşan hastane müdürü Wisam Bakr elektrik ve suyun kesildiğini, jeneratör ve depodaki suyla faaliyetlere devam edebildiklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 7 Ekim'den beri İsrail askeri ve silahlı yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 637 Filistinli öldü.

Hamas'ın 7 Ekim'de çoğu sivil bin 199 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısını izleyen savaşta bugüne dek 40 bin 602 Filistinli hayatını kaybetti. BM'ye göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuklar. İsrail'den kaçırılan 251 rehineden 103'ünün hâlâ Gazze'de olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusuna göre rehinelerin 33'ü hayatını kaybetti.

AFP,dpa / MUK,ET

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