Gazze’de çocuk felci trajedisi önlenebilecek mi?

Dikkatler, Gazze’de çocuk felcini önlemek için başlayacak aşı kampanyasına çevrildi. İsrail ve Hamas, insani ara taahhüdüne uyacak mı? Takvim nasıl işleyecek? Bir trajedi önlenebilecek mi?

İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşılaması için insani ara vermeyi kabul ettiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, aşılamanın 1 Eylül Pazar günü itibariyle, Gazze Şeridi'nde belirlenen üç farklı bölgede başlayacağını duyurdu.

Peeperkorn, Gazze'ye yaklaşık 1 milyon 200 bin doz aşının ulaştırıldığını, 400 bin doz aşının da bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirtti.

Kampanya takvimi

İsrail ve Hamas, belirlenen bölgelerde 10 yaşın altındaki yaklaşık 640 bin çocuğa aşı yapılması için her bölgede sabah saat 06:00 ile öğleden sonra saat 15:00 arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaştı.

Gazze’de doktorlar çocuk felcinin yayılmasından endişe ediyor. Fotoğraf: Ramadan Abed/REUTERS

Aşılama kampanyasına yaklaşık 2 bin 700 BM çalışanı ile yerel sağlık görevlilerinin katılacağı, ilk etapta Gazze Şeridi'nin merkezinde, daha sonra ise sırasıyla güney ve kuzey bölgelerinde, üç gün boyunca çocukların aşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Üç günde aşılamanın tamamlanamaması halinde, her bölgede bu süre dört güne uzatılabilecek.

Çocuk felcinin yayılmasının önlenmesi için yüzde 95 oranında aşılamanın gerekli olduğuna dikkat çekiliyor.

Alarm zillerinin çalmasına yol açan vaka

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 23 Ağustos'ta Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık bir bebeğin çocuk felci nedeniyle kısmi felç geçirdiğinin doğrulandığını duyurmuş, hastalığın yayılmasından büyük endişe duyduklarını açıklamıştı.

DSÖ daha önce de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tür iki çocuk felci virüsü tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de çocuk felcinin yayılmasından büyük endişe duyduklarını açıkladı. Fotoğraf: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Ghebreyesus, Hamas ve İsrail'in aşı kampanyası için çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşması üzerine açıklama yaparak bundan memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Kampanyanın uygulanabilmesi için tahliye emirlerinin askıya alınması ve belirlenen bölgelerde insani ara verilmesinin önemine vurgu yapan DSÖ Genel Direktörü, "Ancak tek kalıcı ilaç barıştır. Gazze'deki tüm çocukları korumanın tek yolu ateşkestir" mesajını verdi.

Borrell: Çok geç kalınmadığını umut edelim

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksel Temsilcisi Josep Borrell de perşembe günü Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında, Gazze'de bir trajedinin önlenmesini umut ettiklerini, çocukların çocuk felcinden korunması gerektiğini söyledi, "Çok geç kalınmadığını umut edelim" dedi.

Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınlarını temsil eden Rehine Aileleri Forumu ise DSÖ'ye gönderdiği mektupta, rehin tutulan İsrailli çocuklara da aşı yapılmasını istedi.

Bu arada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, çocukların aşılanması için verilecek insani araların ateşkes olmadığını duyurdu.

İsrail eleştiri oklarının hedefinde

BM'ye göre İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Gazze'de rutin aşılamanın yapılamaması, 25 yıl sonra hastalığın yeniden yayılmasında etkili oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise yaptığı açıklamada İsrail ordusunu suçladı. Açıklamada Gazze'deki sağlık kurumlarını ve su kaynaklarını hedef alan, ayrıca insani yardımları engelleyen İsrail ordusunun "Gazze'de felakete yol açabilecek bir çocuk felci salgınına katkıda bulunduğu" vurgulandı.

İsrail’in bombardımanları Gazze’de altyapının çökmesine yol açtı. Açık kanalizasyonlar ve çöp yığınları, hastalığın yayılması için elverişli koşullar yaratıyor. Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AP/picture alliance

Sağlık görevlileri de İsrail'in bombardımanları sonucunda Gazze'de artık hastanelerin neredeyse faaliyet gösteremediğine dikkat çekiyor, 11 aydır süren savaş ve bombardımanlar nedeniyle altyapının çöktüğünü, İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle Filistinlilerin sürekli yerlerinden edildiğini, açık kanalizasyonlar ve çöp yığınlarının hastalığın yayılması için elverişli koşullar yarattığını söylüyor.

Temmuz ayında kendi askerlerini aşılamaya başladığını duyuran İsrail ise gelişmelerden Gazze'deki hastaneleri askeri amaçlarla kullandığını söylediği Hamas'ı suçluyor.

Çocuk felci hakkında bilinmesi gerekenler

Çocuk felci (Poliomyelit), kalıcı felce ve ölüme yol açabilen bulaşıcı bir hastalık. Enfeksiyona karşı etkili bir ilaç, uygulanabilecek bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Bulaştığında tedavi edilemiyor. Ancak aşılama yoluyla yayılması önlenebiliyor.

Gazze’de rutin olarak yapılan çocuk felci aşıları savaş nedeniyle sekteye uğradı. Fotoğraf: Omar Ashtawy/APA Images/Zumapress/picture alliance

Hastalık, enfekte kişilerin dışkısı veya gıda ve su yoluyla bulaşabiliyor. Kanalizasyon sularının besinlere bulaşması da enfeksiyonun yayılmasına yol açabiliyor.

Hastalık, sadece küçüklere değil yetişkinlere de bulaşabiliyor. Özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda ölüme neden olabildiğine dikkat çekiliyor.

Reuters, KNA, dpa/ DA, JD

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