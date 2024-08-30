Gazze'de çocuk felci salgını: Çatışmalara aşı arası

İsrail 25 yıl sonra Gazze'de görülen ilk çocuk felci vakasının ardından DSÖ'nün aşı kampanyasına izin verdi. Saldırılara kısa süreliğine ve bölgesel olarak ara verilecek.

Gazze'de çocuk felci olarak da bilinen polio vakası görülmesinin ardından aşı kampanyası için çatışmalara kısmen ve geçici süreliğine ara verilecek.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre İsrail 1 Eylül'den itibaren Gazze'nin orta kesimlerinde saldırılara üç gün "insani ara" vermeyi kabul etti. Bu sürede 10 yaşından küçük çocuklara aşılama yapılacak.

Ayrıca Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde de aşılama kampanyası yürütülecek, bu bölgeler için de ayrı ayrı üçer günlük aralar verilecek. DSÖ ihtiyaç olması halinde İsrail'in sağlık yetkililerine ek bir gün vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada bunun bir "ateşkes olmadığını" özellikle vurguladı.

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan 1,2 milyon doz aşının halihazırda Gazze'ye ulaştırıldığı, 400 bin ilave dozun yolda olduğu bilgisini verdi. Gazze genelinde 640 binden fazla çocuğun aşılanması hedefleniyor.

Çocuk felcine karşı oral iki damla şeklinde yapılan NoPV2 tipi aşı kullanılacak. İkişer damla ağızdan verilerek uygulanan aşının etkili olabilmesi için dört hafta içinde ikinci dozun yapılması gerekiyor. Ancak şu ana kadar DSÖ ve İsrail arasında ikinci doza dair bir anlaşma duyurulmadı.

Altyapının yok olduğu Gazze'de atık sular polio virüsünün yayılmasına elverişli ortam sağlıyor Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AP/picture alliance

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood aşılamanın gecikme olmaksızın yapılmasının "hayati" olduğunu söyledi, İsrail'i sağlık yetkililerin bölgeye güvenli ulaşımını sağlamaya ve kampanya boyunca askeri tansiyonu düşük tutmaya çağırdı.

Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez 10 aylık bir bebekte polio tespit edilmişti. Uzuvlarda deformasyona ve felce yol açabilen hastalık ölümcül olabiliyor. Virüs genelde beş yaş altı çocukları etkiliyor.

Çok bulaşıcı olan polio virüsü kanalizasyon ve kirli suyla yayılıyor. İsrail saldırıları sonucu tüm altyapının yok olduğu Gazze'de su kaynaklarının kirliliği önemli bir sorun.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze bölgesinin yüzde 88'i için tahliye emri verildiğini, tüm nüfusun ufak bir alanda toplanmaya zorlandığını söyledi.

Nüfus yoğunluğu ve sınırlı kaynaklar hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor.

AFP / MUK,TY

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