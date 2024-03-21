Gazze savaşı: ABD'den acil ateşkes adımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi'e Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak acil ateşkes çağrısında bulunulan bir karar taslağı sunduklarını açıkladı.

Blinken Çarşamba gecesi Suudi medya kuruluşu Al-Hadath'a verdiği demeçte, "Rehinelerin serbest bırakılmasıyla birlikte acil ateşkes çağrısında bulunan ve şu anda Güvenlik Konseyi'nin önünde bulunan bir karar tasarısı sunduk" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı bu adımın ateşkese yönelik "güçlü bir sinyal" göndereceğini umduğunu söyledi.

ABD daha önce İsrail ve Hamas arasındaki savaşa yönelik acil ateşkes çağrısında bulunulan karar tasarılarını veto etmişti.

Blinken'in açıklaması Suudi Arabistan'a Gazze savaşı bağlamında yaptığı ziyaret sırasında geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Blinken bugün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşecek.

"Anlaşma mümkün"

Blinken Gazze savaşında ateşkes ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğuna inandığını kaydetti.

Cidde ziyareti sırasında bir Suudi televizyon kanalına verdiği mülakatta Blinken, "bir anlaşmaya varılmasına giderek yaklaşıldığını" söyledi. Müzakere tarafları arasındaki görüş ayrılıklarının giderek azaldığını ifade eden Blinken, "Bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gazze Şeridi'nde insani durum giderek kötüleşiyor. Fotoğraf: Fatima Shbair/AP/picture alliance

ABD, Katar ve Mısır haftalardır İslamcı Hamas ile İsrail arasında ateşkes sağlanması ve rehine takası konusunda arabuluculuk yapıyor. Blinken anlaşmanın Hamas'ın yaklaşımına bağlı olduğunu belirterek, "Masaya çok güçlü bir öneri konulmuştu ve şimdi Hamas'ın bunu kabul edip etmeyeceğini görmek gerekiyor" diye konuştu.

Pentagon: İsrail Refah saldırısına alternatifleri incelemeli

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Joav Galant'a aşırı derecede yoğun bir mülteci nüfusuna ulaşan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara harekâtı düzenlemek yerine alternatifleri incelemesi çağrısında bulundu. Washington'daki Savunma Bakanlığı, Austin'in Çarşamba günü Galant ile yaptığı telefon görüşmesinde Refah'a yönelik büyük bir kara harekâtı dışındaki seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiğini duyurdu. Görüşmede ayrıca sivil halkın korunması ve Gazze Şeridi'ne kara yoluyla yardım ulaştırılmasının yaygınlaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde durulduğu bildirildi. Galant'ın önümüzdeki hafta Washington'da olması bekleniyor. Öte yandan bir İsrail heyeti de Refah'ta planlanan kara harekatıyla ilgili ABD hükümetinin endişelerini görüşmek üzere Washington'a gidecek.

İsrail ordusu Batı Şeria'da hava saldırısı daha düzenledi

Öte yandan İsrail hava kuvvetlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir başka terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının Tulkarem'deki Nur Şems mülteci kampında "birliklere acil tehdit oluşturan" iki silahlı kişiye saldırdığını duyurdu. Bu bilgi bağımsı kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadı.

İsrail Hava kuvvetleri daha önce de Cenin kentinde Filistinlilere ait bir aracı hedef almıştı. Ordu, saldırının İslami Cihad terör örgütünün iki üst düzey üyesini hedef aldığını açıkladı.

DW,dpa/TY,BÖ

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