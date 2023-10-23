Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 5 bini geçti

7 Ekim'de Hamas'ın roketlerle ve karadan İsrail'e saldırmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı bombardımanda can kaybının 5 bin 87 olduğu açıklandı. Hamas'ın kontrol ettiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son iki haftada hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5 bin 87'e yükseldi. Ölenlerden 2 bin 55'inin çocuk olduğu haber verildi. Yaralananların sayısının da 15 bin 273'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail de Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda bin 400 vatandaşının öldürüldüğünü, 200'den fazla İsraillinin de kaçırıldığı ve rehin olarak tutulduğunu açıkladı.

BM: 29 çalışanımız öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) de, Hamas - İsrail arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 29 BM çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Örgütü (UNRWA), 2 milyon 200 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde insani durumun çok kötü olduğunu tekrarladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzeyden 400 bin sivilin yerini yurdunu terk ettiğini de vurgulayan UNRWA, bu kişilerin 90 BM binasında kaldıklarını, sadece son 24 saatte 22 bin Filistinlinin daha BM'ye sığındığını açıkladı.

UNRWA'ya bağlı bütün binaların kapasitesinin üzerinde dolu olduğunun altı çizilirken, çatışmaların başlamasından önce zaten Gazze'deki sivil halkın yüzde 60'ının insani yardıma ihtiyaç duyduğu, bu durumun son iki haftadır devam eden saldırılarla çok daha fazla kötüleştiği haber verildi. BM, altyapı ve hastanelere yönelik saldırılar ile temiz suyun tükenmesi yüzünden salgın hastalıkların artmasından endişe edildiğini de kaydetti. Kuzeyden Gazze'nin güneyine yaşanan yoğun sivil göçü nedeniyle ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarda da büyük sıkıntı çekildiği bildiriliyor.

Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son iki haftadır süren israil bombardımanlarında 2 bin 55'i çocuk 5 bin 87 Filistinli hayatını kaybetti. Fotoğraf: Said Khatib/AFP

"İsrail'e öldürmesi için lisans verdiniz"

Filistin Özerk Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye, Batılı devletlerin, İsrail'in bombardımanını "kendini savunma hakkı" diye niteleyerek dayanışma göstermesini "öldürmek için verilmiş lisans" diye niteledi. Bugün Ramallah'ta yaptıklarını kabine toplantısı sonrasında konuşan İştiyye, İsrail'e verilen desteği "katliam ve Gazze'yi yerle bir etme yönünde verilmiş lisans" diye niteledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hazırladığı bildirilen kara harekâtının da "daha çok suç, mezalim ve zorla yerinden etme" anlamına geleceğini savundu.

Dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüşmüş, Beyaz Saray'dan akabinde yapılan yazılı açıklamada, müttefiklerin "İsrail'e ve İsrail'in teröre karşı kendisini savunma hakkına" verilen desteği tekrarlanmıştı. Öte yandan açıklamada sivillerin korunması ve insani açıdan uluslararası hukukun dikkate alınması yönünde İsrail'e yönelik talep de yeniden dile getirilmişti.

AFP, Reuters / ETO, BÖ

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