Gazeteci Ağırel'e suikast planı iddiasında iki gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'e yönelik suikast iddialarının ortaya atıldığı video üzerine İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'nin açıklamasında, "Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay'ın, Gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir" denildi.

EGM, "04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Videoyu Ağırel paylaştı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ağırel, önceki gün kendisine bir video gönderildiğini ve ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Ağırel'in X hesabından paylaştığı videoda konuşan yüzü maskeli bir kişi, adını vermediği bir kişiyi kastederek, "Devletin içindeki bütün satın aldığın adamları ifşa ediyorum. Şimdi ne yapacaksın? Botokslu başkan, kendini çok akıllı görüyorsun. Gazeteci Murat Ağırel'in ihalesi sana geldi. Bunları ben bilmiyorum mu zannediyorsun? Yalan mı? Yalansa, çık yalan de. Hadi. Kabul ettin sonra, yemedi medyaya düşerim diye. Almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin ihaleyi, Murat Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini biliyorum. Hangi vekilin bu işi sana ihale ettiğini de anlatacağım, bir dahaki videoda" diyor.

Ortaya çıkan videoda "Botokslu Başkan" olarak tabir edilen ve Ağırel'e yönelik suikast düzenlemeyi kabul ettiği öne sürülen kişinin organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay olduğu iddia edilmişti. Ağırel de "Videoda 'Botokslu Başkan' dediği Mahsun Kuruçay. Osmanlı Ocakları'nın İzmir'de kurucusu olarak belirtiliyor" demişti. Ağırel, videoyu çekenlerinse "Sevenler Grubu"ndan olduğunu ve bu grubun "Mahsuncular Grubu" ile çatıştığını söylemişti.

Geçtiğimiz aylarda da evinin önünde kendisini takip eden şüpheli kişilerin görüntüsünü paylaşan Ağırel, son videonun ardından DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, geçmişte aldığı tehditler karşısında talep etmesine karşın kendisine koruma verilmediğini belirtmişti. Bu tehditlerin "Havala" kitabından sonra yapıldığına işaret eden Ağırel, "Benim kitapta yer alan uyuşturucu baronları, kara para aklayıcıları, yolsuzluk yapanların hepsinden belli aralıklarla tehditler alıyordum. Daha önce de Türkiye'deki bir mafya liderinin adamına benim öldürülmem için teklif gitmiş. Ancak bu kişi kabul etmemiş. Bugünkü tehdidi yapanlar ise Sevenler Grubu ile Mahsuncular Grubu. Bu tehditlerle ilgili savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk" demişti.

DW/CÖ,BK

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