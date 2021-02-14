Gara'da hayatını kaybedenlerden 10'unun kimliği belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlediği hava operasyonunda bir mağarada ölü bulunan çoğu güvenlik görevlisi 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildi. Düzenlediği basın toplantısı ile hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 3 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Baruş'un verdiği bilgilere göre, hayatını kaybedenler 13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015'te Diyarbakır-Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan tankçı er Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaş Aydın Köse ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaş Muhammet Salih Kanca.

"Bombalı saldırı söylentileri alçakça bir provokasyondur"

Otopsi sonuçlarına ilişkin bilgi veren Malatya Valisi Aydın Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde, birinin ise göğüs bölgesinde mermi giriş-çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur; şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarımızın naaşlarının görgülerin başsavcılık tarafından bizzat kendilerine yaptırılacaktır" diye konuştu.

PKK'ya yakın yayın organlarında, alıkonulan 13 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Halk Savunma Merkezi (HPG) açıklamasında da, "Üç gün boyunca gelişen ağır bombardımanlar, kamp dışında ve içinde gelişen yoğun çatışmalar elimizde esir olarak bulunan MİT mensubu, asker ve polislerin bir kısmının yaşamını yitirmesine yol açmıştır" denilmişti.

Muhalefetten tepki

PKK tarafından kaçırılan 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi muhalefet partileri tarafından da tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'den "PKK terör örgütü tarafından Gara ‘da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

HDP: İktidar sorumluluk üstlenmekten kaçındı

HDP'den yapılan yazılı açıklamada ise "Ne yazık ki, görevlilerinin yaşam ve özgürlüğü için üzerine düşen diplomatik ve insani sorumlulukları üstlenmekten kaçınan iktidar, maksadı ve hedefi belirsiz bir askeri operasyon ile yaşamlarını riske attığı ve sonunda ailelerine naaşlarını teslim ettiği kayıpların sorumluluğunu, bu süreçte daima ailelerin yanında durmuş olan partimize yükleme çabasına girişmektedir. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez.



İktidar, partimizden hesap sorma değil, kayıpların ailelerine ve topluma hesap verme konumundadır. Aynı şekilde PKK de hayatları kendilerine emanet olan tutsakların nasıl can verdiklerine, bu ölümlerdeki kendi sorumluluklarının ne olduğuna ilişkin olarak Türkiye ve dünya kamuoyunu bilgilendirmelidir" ifadelerini kullandı.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter'den yaptığı açıklamada "PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağsalim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı" demişti.



Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedeflerine yönelik düzenlenen "Pençe Kartal-2 Harekâtı" ile ilgili bugün yaptığı açıklamada kontrol altına alınan bir mağarada yapılan arama çalışmalarında 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığını söylemişti. Akar, "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Akar operasyonda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

DW/BÖ,EC

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