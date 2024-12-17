Gabonlu Dina davasında beraat kararı çıktı

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin D.A. nın tutuklu yargılandığı davanın 7'nci duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan D.A.'nın "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Cinsel istismara teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. SEGBİS ile mahkemeye katılan A., kararın ardından cezaevinde sevinçten baygınlık geçirirken, Dina'nın annesi Makemba Panga da üzüntüden mahkeme salonunda bayıldı.

Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga hayatını kaybettiğinde 17 yaşındaydı. Fotoğraf: DHA

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart 2023'te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler D. A., İ.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 kez gözaltına alınıp salıverilen, Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü D. A. 4'üncü kez sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'da defnedildi.

Gabonlu Dina'nın ailesi: Gerçeği ve adaleti istiyoruz To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kadınlar karara karşı yürüdü

Sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verilmesinin ardından davayı takip eden "Dina için Feministler" grubu, adliye binası önünde pankart açtı. Grup, Kemal Güneş Caddesi'ndeki Madenci Anıtı'na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Avukat Gülyeter Aktepe, "Biz bu kararı kabul etmiyoruz. 'Erkek adalet değil gerçek adalet' diyerek çıktık bu yola. Bunu beyan etmemizin tek nedeni cinsiyetçi yargı sisteminin şüpheli kadın ölümlerini bu şekilde cezasız bırakması. Cinsiyetçi ve erkek yargı sisteminin şüpheli kadın ölümlerinin ardındaki erkek şiddetini bu şekilde görmezden gelmesi. Tam da bu görmezden gelme nedeniyle bir kadın cinayeti cezasız bırakıldı" ifadelerini kullandı.

ANKA,DHA/TY,BK

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