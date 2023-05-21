G7'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen üç günlük G7 Liderler Zirvesi sona erdi. Sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya "tam destek" dile getirilirken, Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda da anlaşıldı.

Japonya'nın Hiroşima kentinde Cuma günü başlayan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi'nde, Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada'nın devlet ve hükümet başkanları küresel siyasi meseleleri ele aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de davet edildiği zirvenin gündem maddeleri arasında Ukrayna Savaşı, Moskova'ya yönelik yaklaşımlar, Çin'in nüfuz iddialarına Batı'nın vereceği tepki ve küresel ekonomik konular yer aldı.

Ukrayna'ya "tam destek"

G7 Zirvesi'nde liderler Ukrayna'ya "gerektiği sürece tam destek" vereceklerini belirtirken, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ABD yapımı F-16 savaş uçağı tedarik etme onayı verdi. G7 liderleriyle görüşen Biden'ın, Ukraynalı pilotlara yönelik ortak eğitim programlarına ABD'nin de destek verdiğini söylediği açıklandı.

Rusya'nın "savaş makinesine" darbe

G7 liderleri, Rusya'ya ve Rusya'nın saldırı savaşına destek verenlere yönelik yaptırımları artırma konusunda mutabakata varırken, Moskova'ya yönelik mevcut yaptırımlardaki boşlukların kapatılmasına da karar verildi. Zirvede, Rusya'yı "savaşı destekleyecek teknoloji, endüstriyel ekipman ve hizmetlerden" mahrum bırakmak istendiği belirtildi. G7 liderleri Rusya'nın milyar dolarlık ham elmas ticaretine de kısıtlamalar getirilmesi yönünde irade beyan etti.

Elmas ticareti, elmas üretiminde dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın önemli gelir kaynaklarından. Devlete ait elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın 2021 yılında elde ettiği gelirin yaklaşık 4 milyar euro civarında olduğu biliniyor.

Çin risklerini en aza indirmek

Zirveyi takip eden uzmanlar, ABD ile Avrupa ülkelerinin küresel ticaretteki farklı çıkarları sebebiyle Çin konusunda ortak bir duruş sergilemelerinin zor olduğunu belirtiyor.

Liderler, ekonomik bir "ayrışma" olmaması, ancak tedarik zincirleri çeşitlendirilerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'e bağımlılık risklerinin azaltılması konusunda anlaştı. G7 ülkeleri, hızla silahlanan Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki "askerileştirme faaliyetlerine" karşı uyarıda bulunurken, Pekin'den de Rusya'ya askerlerini Ukrayna'dan bir an önce çekmesi için baskı yapmasını talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Japonya Başbakanı Kişida, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda Fotoğraf: Eugene Hoshiko/Pool/REUTERS

Nükleer silahsızlanmaya yönelik ilk açıklama

G7, 1945 yılında ABD'nin atom bombası saldırısıyla yerle bir olan Hiroşima'da ilk kez nükleer silahsızlanmaya ilişkin kendi deklarasyonunu yayınladı. Bildiride Çin'in hızla büyüyen nükleer cephaneliğinden duyulan endişe dile getirildi. Ayrıca Moskova'nın Ukrayna savaşında nükleer silah kullanma tehdidini ve Belarus'ta konuşlandırılacağı duyurulan nükleer silahları "tehlikeli ve kabul edilemez" olduğu ifade edildi. G7 liderleri Kuzey Kore'ye de nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulundu.

İklim politikaları

G7 ülkeleri, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması amacıyla, yeni araç kayıtlarında elektrikli araçların payının 2035 yılına kadar yüzde 100'e çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca gaz sektöründe devlet destekli yatırımlara belirli koşullar altında ve Rus kaynaklarına bağımlılığı sona erdirmek için "geçici bir önlem olarak" izin verilebileceği belirtildi. Ancak G7'nin iklim politikasındaki genel hedefin "en geç 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak" olarak kaldığı vurgulandı.

AFP,dpa / AI,ET

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