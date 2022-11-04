G7'den Rusya'ya "savaş suçu" uyarısı

G7 dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna'ya tam destek vurgusu yapıldı, Rusya'nın siviller ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiği ve hesabının sorulacağı kaydedildi.

Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinden oluşan Yediler Grubu'nun (G7) dışişleri bakanları, G7'nin dönem başkanı Almanya'nın Münster kentinde bir araya geldi.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Kanada, Japonya, Fransa ve İtalya'nın dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) adına Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katıldığı toplantıda Rusya'nın Ukrayna savaşına son vererek birliklerini derhal geri çekmesi çağrısı yinelendi, Rusya'nın son dönemde siviller ve sivil altyapıya yönelik saldırılarla gerilimi tırmandırması kınandı.

Rusya'nın özellikle enerji ve su sevkiyatını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğine ve Ukrayna'da İran yapımı insansız hava araçları (İHA) ve eğitmenlerden yararlandığına da yer verilen açıklamada, "Rusya bu saldırılar yoluyla sivil halkı terörize etmeye çalışmaktadır. Sivil halk ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar savaş suçu teşkil etmektedir. Bu suçlar ve insanlığa yönelik işlenmiş suçlar konusunda sorumlulardan hesap sorulmasının sağlanmasında kararlılığımızı bir kez daha yinelemekteyiz" ifadesi yer aldı.

"Nükleer söylem kabul edilemez"

Açıklamada Rusya'nın nükleer silah kullanımına yönelik söyleminin sorumsuzca ve kabul edilemez olduğu da vurgulanarak, Rusya'nın kimyasal, biyolojik ya da nükleer silaha başvurması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağı kaydedildi.

Moskova'nın, Ukrayna'nın radyasyonlu "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarını "temelsiz" diye nitelendiren G7 dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya ait Zaporijya nükleer enerji santralini işgal ederek burada askeri güç bulundurmasını da kınadı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, bu bölgenin güvenli bölge haline getirilmesi çabasına destek verdi.

Rusya'nın savaştaki en önemli müttefiki Belarus'u da uyaran G7 ülkeleri, Minsk yönetimini Rusya'ya verdiği desteği sonlandırmaya ve topraklarını Rus askerlerine kapatmaya çağırdı.

Enerji ve su alt yapısı için koordinasyon merkezi

Ukrayna halkının acısının hafifletilmesi, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için gerekli mali, insani, siyasi, teknik ve yasal desteğin yanı sıra savunma alanında yardımların da sürdürüleceğini vurgulayan G7 ülkeleri, "Ne kadar sürerse sürsün güçlü bir şekilde Ukrayna'nın yanındayız" mesajı verdi.

Açıklamada, Ukrayna'da onarım ve yeniden inşa işleri ile enerji ve su alt yapısının yeniden kurulması amacıyla bir G7 koordinasyon mekanizması oluşturulması da kararlaştırıldı. Son dönemde Rusya'nın altyapıya yönelik yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın pek çok kentinde elektrik kesintileri baş göstermişti.

Tahıl koridoruna destek

G7 dışişleri bakanları, Ukrayna savaşının başta gıda ve enerji krizi olmak üzere küresel etkilerine de atıfta bulunarak Türkiye arabuluculuğunda ve Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının önemini vurguladı.

Anlaşma sayesinde küresel gıda fiyatlarında düşüş kaydedildiği belirtilen açıklamada anlaşmanın süresinin uzatılması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrılarına destek verildi.

G7 ülkeleri, dünya çapında orta ve uzun vadeli yatırımlarla krizlere dayanıklı gıda ve enerji sistemleri oluşturulması çağrısı yaparak G20 ülkelerinden de bu çabaları desteklemelerini istedi.

rtr / BK,ET