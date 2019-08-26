 G7′den Amazonlar için 22 milyon dolar | DÜNYA | DW | 26.08.2019

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DÜNYA

G7'den Amazonlar için 22 milyon dolar

Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için G7 ülkeleri 22 milyon dolar sağlayacak. Alevlerle mücadele için yangın söndürme uçakların kullanılması amaçlanıyor.

Brezilya yangınlarla mücadele için orduyu devreye soktu.

Brezilya yangınlarla mücadele için orduyu devreye soktu.

Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadeye 22 milyon dolar sağlanması için Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde anlaşmaya varıldı.

Brezilya'ya yangın söndürme uçağı sağlamayı amaçlayan kararı, zirveye ev sahipliği yapan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı. Macron, yangının söndürülmesi için Fransa'nın Brezilya'ya askeri yardım sağlamaya hazır olduğunu da duyurdu. "Amazonlar karbon dioksitin yüzde 14'ünü tutuyor" diyen Macron, dünyanın akciğerlerini kaybetmesinin sorun teşkil edeceğine dikkat çekti.

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan G7 ülkeleri, ayrıca Amazonları korumak için daha geniş bir inisiyatife destek verme kararı aldı. Konunun Birleşmiş Milletler'in Eylül ayındaki zirvesinde ele alınacağı belirtildi.

G7 Zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

G7 Zirvesi Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amazon ormanlarındaki yangınları G7'nin gündemine taşımıştı. Macron, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Amazonları korumak için ciddi adımlar atmaması durumunda Avrupa Birliği ve Latin Amerika arasındaki ticaret anlaşmasını engelleme uyarısında bulunmuştu.

Macron-Bolsonaro atışması

Amazon ormanlarındaki yangınların G7 Zirvesi'ne taşınması Macron ve Bolsonaro arasında gerginliğe neden olmuştu. Gerginliğin tırmandıran son konu, Bolsonaro'nun Macron'un eşi hakkında sosyal medyada paylaştığı sözler oldu. Bolsonaro, Facebook'daki paylaşımında, 37 yaşındaki kendi eşi Michelle ve Macron'un 66 yaşındaki eşi Brigitte'i karşılaştırarak, "Adamı aşağılamayın" yazmıştı. Bu sözlere tepki gösteren Macron, Bolsonaro'nun Brezilyalı kadınları utandırdığını söyledi. Macron, "Çok üzücü. Hem onun açısından hem de Brezilyalılar açısından. Brezilyalılara itibar ve saygım yüksek. Umarım yakında bu iş için uygun bir devlet başkanları olur" diye konuştu.

Brezilya'da bu yılın başından beri 80 binden fazla yangın saptandı, bu yangınların yarısından fazlası Amazon bölgesinde meydana geldi. Bolsonaro hükümeti, dünyadaki yağmur ormanlarının yarısını oluşturan Amazon ormanlarındaki yangınlar karşısında gerekli adımları atmamakla eleştiriliyor.

Uluslararası toplumun baskısı altında olan Bolsonaro, Pazar günü C-130 Hercules tipi yangın söndürme uçaklarını, alevlerle mücadele için bölgeye sevk etmişti. 

rtr/ÖA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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