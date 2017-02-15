G7 ülkeleri Afganistan'dan tahliyeleri görüşecek

G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları bugün video-konferans üzerinden Afganistan gündemiyle toplanıyor. Zirvede ABD'nin müttefiklerinin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Amerikan askerlerinin 31 Ağustos'ta Afganistan'da sona erecek olan görev süresinin tahliyeler nedeniyle uzatılmasını isteyeceği bildirildi.

İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace

Şu anda G7'nin dönem başkanlığını yürüten İngiltere'nin Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin tutumu ile ilgili açıklamasında, Başbakan Boris Johnson'ın bu talebi Biden'a zirvede resmen ileteceğini söyledi. Wallace, çekilme sürecinin bir - iki gün uzatılmasının bile insanları kurtarmak için zaman kazandıracağını ifade etti.

Zirveyle ilgili açıklamasında "Vatandaşlarımızı ve onlara 20 yıldır yardım eden Afganları kurtarmak, birincil önceliğimiz" diyen Johnson da ancak aynı zamanda G7 ülkelerinin Afganistan'la ilgili ortak bir bakış açısı oluşturarak bir sonraki aşamaya odaklanması gerektiğini söyledi.

"Uzatılması ihtimal dışı değil"

ABD Başkanı Biden ise 31 Ağustos tarihine bağlı kalmak istiyor. Ancak görev süresinin uzatılmasını ihtimal dışı bırakmadıklarını söyleyen ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, tahliyelerle ilgili olarak "Şu anda bu ayın sonuna kadar başarmaya odaklanıyoruz" açıklamasını yaptı. Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da ABD'nin Afganistan'daki güncel gelişmelere göre tepki verdiğini belirterek, tahliyeler için ABD'nin ortakları ve müttefikleriyle koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre ABD ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu müttefikleri, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 48 bin kişi tahliye etti. ABD'nin şu anda havaalanında 5 bin 400 askeri görev yapıyor.

Almanya'ya getirilen Afganlar

Tahliyeler nedeniyle Amerikan askerlerinin görev süresinin uzatılmasına karşı olduklarını söyleyen Taliban sözcüsü ise 31 Ağustos'un kırmızı çizgileri olduğunu belirterek aksi bir durumun sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştu.

Tahliyelerle ilgili bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da havaalanında sivil bir işletme oluşturulması için ABD, Türkiye ve diğer ortaklarıyla görüşmeler içinde olduklarını söyledi. Bu konuda Taliban ile de görüşmek durumunda kalacaklarını ifade eden Maas, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın havalimanın işletilmesinde rolü olacağını kaydetti.

AFP,dpa/HS,SSB

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