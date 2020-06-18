Gütersloh: Vaka sayısı artınca sert tedbirlere dönüldü

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan ve normalleşme sürecine geçen Almanya'da vaka sayılarının arttığı mezbahanın bulunduğu kentte Mart ayındaki sert tedbirlere dönülüyor.

Mezbahanın bulunduğu Gütersloh'ta yeniden sert önlemlere geçilmesi kararı alındı. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet kamuya açık alanlarda kısıtlamaların yeniden hayata geçirildiğini duyurarak, „Amaç durumun yatışmasına yardım etmek“ dedi. Bu kapsamda kamuya açık birçok dükkan, spor salonu kepenk indirecek.Önlemler ilk aşamada 30 Haziran'a dek yürürlükte olacak. Korona vakalarının ortaya çıkması ile okul ve yuvalar önceden kapatılmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet

"İşçiler gerekirse zorla karantinada tutulacak"

Başbakan binlerce işçinin gerekirse zorla karantinada tutulacağını belirtti ve bunun için polisten destek isteneceğini ifade etti. Polis ve Rumen, Polonyalı ve Bulgar işçilerle iletişim sağlanmasında görev yapan tercümanlar, işçilerin karantina koşullarına uyup uymadığını kontrolde görev yapacak.

Gütersloh kentine yakın Rheda-Wiedenbrück'te Tönnies Holding'e bağlı mezbahanın bulunduğu Gütersloh kriz yönetimi başkanı Thomas Kuhlbusch dün akşam yaptığı açıklamada, mezbahada çalışan bin 553 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kuhlbusch 6 bin 650 çalışandan örnek alındığını kaydetti. Yetkililer Pazar günü Tönnies çalışanları arasında bin 331 vaka olduğunu doğrulamıştı.

Gütersloh Kaymakamı Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Sven-Georg Adenauer mezbahada çalışanların kaldıkları yerlere yapılan ziyaretlerde mobil ekiplerin çalışanların yakınlarında da virüs tespit ettiklerini aktardı. Adenauer virüsün Tönnies çalışanları ve yakınlarından topluma yayılmasının engellenmesi için sert önlemlerin gerekli olduğunu belirtmişti.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Robert Koch Enstitüsü'nden uzmanların ve bilim insanlarının bölgede görevde olduğunu, tavsiyelerinin değerlendirildiğini ve ek tedbirler alındığını duyurmuştu.

Şirketin hijyen kurallarına riayet etmemesinin salgının yayılmasında rol oynadığı tahmin ediliyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle Tönnies'te 7 bin yönetici ve personel karantinada.

Tönnies'teki vakalar Almanya'da mezbahalardaki işçilerin kötü çalışma koşullarını da gündeme getirdi

Almanya'da Mayıs ayında da Coesfeld kentindeki bir mezbahada 200'den fazla çalışanda koronavirüs tespit edilmişti. Almanya'daki sendikalar ve kiliseler, Rumen ve Polonyalı işçilerin yoğun çalıştığı et işleme branşında çalışma koşullarının son derece kötü olduğuna ve kısıtlı alanlarda çok sayıda insanın birlikte üretim yaptığına dikkat çekiyor.

dpa, epd/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe