Gürcistan'da Cumhurbaşkanı LGBTİ+ karşıtı teklifi imzalamadı

Gürcistan'da LGBTİ+ bireylerin haklarını kısıtladığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan kanun teklifi Cumhurbaşkanından döndü. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin aile değerlerini güçlendirme iddiasıyla geçen ay meclisten geçirdiği teklifi imzalamayı reddetti.

Meclisteki oylamayı muhalefet partileri boykot etmiş, yasayla ilgili tartışmalar, 26 Ekim'de yapılacak meclis seçimleri öncesinde ülkede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Marika Bochoidze AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Zurabişvili kanun teklifini imzalamayı reddetmiş ve veto hakkını kullanmadan meclise iade etmiştir" dedi.

Kanun teklifinin, Cumhurbaşkanının itirazına rağmen Parlamento Başkanı ve kanun teklifinin önde gelen savunucularından Şalva Papuaşvili tarafından imzalanarak yürürlüğe sokulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Pauaşvili, önceki açıklamalarında kanun teklifinde öngörülen önlemlerin, "reşit olmayanları koruma mekanizmalarının ve kadın-erkek birlikteliğine dayalı aile değerlerinin güçlendirilmesini" amaçladığını belirtmişti.

LGBTİ+ kısaltması lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, interseks ve kendini diğer cinsel kimliklerle tanımlayan bireyleri kapsıyor.

Rusya'daki yasaya benziyor

Tartışmalı kanun teklifi, LGBTİ+ haklarını sınırlayan Rusya'daki yasaya benzerliğiyle dikkat çekiyor, eğitim-öğretim kurumları ve televizyon yayınlarında eşcinsel ilişkiler ve ensest propagandasının engellenmesi ile ilgili maddeler içeriyor. Kanun teklifinde cinsiyet değiştirmenin, eşcinsel ve transseksüel bireylerin evlat edinmelerinin yasaklanması, ayrıca yurt dışında gerçekleştirilmiş eşcinsel evliliklerin hükümsüz kılınması yer alıyor.

Kanun teklifini eleştirenler, LGBTİ+ haklarının sınırlanmasının yanı sıra, metinde eşcinsel ilişkilerle ensesti aynı kefeye koyan bir dil kullanılmasına karşı çıkıyor.

Gürcistan siyasi sisteminde kısıtlı yetkilere sahip olan AB yanlısı Cumhurbaşkanı Zurabişvili, son dönemde iktidardaki Gürcü Rüyası partisiyle çeşitli konularda görüş ayrılıkları yaşamıştı.

İktidar partisi daha önce de sivil toplum kuruluşlarını hedef alan "yabancı nüfuz" yasasını kabul etmiş, ülkede haftalar süren kitle gösterileri yaşanmıştı. Avrupa Birliği de Gürcistan yönetimini, Avrupa değerlerine aykırı yasalar çıkararak ülkeyi AB üyeliği hedefinden uzaklaşmakla eleştirmişti.

AFP/BK,EC