Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations), uluslararası örgüt. Merkezi Endonezya'nın başkenti Cakarta'dadır.

ASEAN'a üye ülkeler şunlardır: Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam. Bölge ülkelerinin ekonomik büyümesine ivme kazandırılması, toplumsal ve kültürel gelişim, bölgede barış ve istikrarın sağlanması örgütün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. DW Türkçe'nin ASEAN ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Military aircraft including F/A-18 fighter jets are seen parked on the flight deck of the USS Carl Vinson (CVN-70), the US Navy's nuclear-powered Nimitz-class aircraft carrier, anchored off the coast in Danang on March 5, 2018. The USS Carl Vinson (CVN-70) arrived in Vietnam March 5 for the first time since the end of the war, as the former foes bolster military ties in the face of Beijing's build-up in the disputed South China Sea. The carrier will make a four-day port call for a highly symbolic trip that will include a visit to a centre for victims of Agent Orange, the toxic defoliant sprayed over large swathes of land by the US during the Vietnam war. / AFP PHOTO / LINH PHAM (Photo credit should read LINH PHAM/AFP/Getty Images)

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor 14.07.2020

ABD ile Çin arasında, Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bölgeye uçak gemileri gönderen ABD, Çin’in hak iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünde.

04.06.2018 *** U.S. Secretary of State Mike Pompeo shakes hands with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu at the State Department in Washington, U.S., June 4, 2018. REUTERS/ Leah Millis

Brunson krizi sonrası ABD ile görüşme hazırlığı 30.07.2018

Papaz Andrew Brunson'ın durumuyla ilgili olarak AFP'ye konuşan Türk yetkililer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bu hafta Singapur'da görüşeceğini açıkladı.

Rusya ile ABD’nin Suriye’de işbirliği arayışı 26.07.2016

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Suriye konusunda ortak hareket etme zemini konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Merkel in Kirgisien/PK mit Atambajew, die unser Korrespondent in Bischkek Alexandr Tokmakow heute gemacht hat. Auf den Bildern sind ein Poster zum Merkels Besuch, eine PK, die die Kanzlerin mit dem Präsident Atambaew gegeben hat , und Verhandlungen in Bischkek. Schlüsselworter: Kirgisien, Bischkek, Merkel, Atambaew, Alexandr Tokmakow © DW/B.A.Tokmakow

Merkel Kırgızistan’da 14.07.2016

Merkel Kırgızistan ziyaretinde ülkenin AB ile ilişkilerinin geliştirilmesi sürecine destek verdi.
22.11.2015 *** South Korea's President Park Geun-hye (C) poses for a photo with ASEAN leaders during the 17th ASEAN-Republic of Korea Summit at the 27th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, November 22, 2015. REUTERS/Jorge Silva Reuters/J. Silva

Güneydoğu Asya'da yeni ekonomik topluluk 23.11.2015

Güneydoğu Asya Devletler Topluluğu ASEAN ekonomik bütünleşme yolunda adım attı.
Source News Feed: EMEA Picture Service, Germany Picture Service Foreign ministers and delegates of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pose for a photograph after a signing ceremony during the ASEAN Summit 2012 at the Peace Palace in the Office of the Council of Ministers in Phnom Penh April 2, 2012. (L - R) Pictured are Myanmar's Foreign Minister Wunna Maung Lwin, Philippines' Foreign Minister Albert F. Del Rosario, an unidentified representative from Singapore, Thailand's Foreign Minister Surapong Tovichakchaikul, Vietnam's Foreign Minister Pham Binh Minh, Cambodia's Foreign Minister Hor Namhong, an unidentified representative from Brunei, Indonesia's Foreign Minister Marty Natalegawa, Laos' Foreign Minister Thongloun Sisoulith, Malaysia's Foreign Minister Anifah Haji Aman and ASEAN Secretary-General Surin Pitsuwan. REUTERS/Samrang Pring (CAMBODIA - Tags: POLITICS)

ASEAN tek pazar istiyor 03.04.2012

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) temsilcileri Kombaçya'nın Phnom Penh kentinde bir araya geldi. ASEAN ülkeleri aralarında işbirliğini artırmayı hedefliyor.
ASEAN Flagge

ASEAN'dan insan hakları hamlesi 21.07.2009

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN'ın dışişleri bakanları Tayland'da toplandı. Asyalı bakanlar, üye ülkelerde insan haklarını denetleyecek bölgesel bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
The People's Alliance for Democracy (PAD) protesters camp out at the besieged Suvarnabhumi international airport in Bangkok on Dec. 1, 2008. Some 30 planes had been flown out starting Sunday and an additional 50 were to be moved later Monday, some of them to protest-free airports elsewhere in Thailand so that stranded travelers can fly out of the country, said Serirat Prasutanont, director of the Airports Authority of Thailand.(AP Photo/Vincent Thian)

Tayland’daki kriz ASEAN zirvesini iptal ettirdi 02.12.2008

Tayland'da yapılması planlanan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesi, ülkedeki siyasi kriz nedeniyle ertelendi. Somchai Wongsawat, Anayasa Mahkemesi’nin 5 yıllık siyaset yasağı kararını kabul ettiğini açıkladı.

ASEAN zirvesinde Myanmar gerilimi 19.11.2007

ASEAN ürün güvenliği hedefliyor 26.08.2007
ASEAN Flagge

ASEAN kimliğini arıyor 08.08.2007

AB ve NATO’dan sonra dünyanın üçüncü en eski bölgesel birliği olan Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN, 1997-98 Asya krizinden bu yana yeni bir yapılanma arayışı içinde.
Philippine Secretary of Foreign Affairs Alberto Romulo, sixth from left, poses with Southeast Asian diplomats, from left Latif Tuah from Brunei, Kan Pharidh from Cambodia, Dian Triansyah Djani from Indonesia, Hussein Haniff from Malaysia, U Min Lwin from Myanmar, Lusi Cruz from the Philippines, Secretary Romulo, Jacky Foo from Singapore, Nopadol Gunavibool from Thailand, Nguyen Hong Coung from Vietnam and Ong Keng Yong ASEAN Secretariat after the closing session of the 4th Meeting of the 40th ASEAN Standing Committee Saturday, July 28, 2007, in Manila, Philippines. The Southeast Asian diplomats struggled to settle their differences over the creation of a human rights body under a proposed regional charter, delaying its completion. (AP Photo/Pat Roque)

Çin’in yeni Asya vizyonu 03.08.2007

Manila'daki ASEAN zirvesinde Çin'in teklifi öne çıktı. “Yeni bir güvenlik politikası belirleme” çağrısı yapan Çin Dışişleri Bakanı Jang Jiechi, Asya ülkelerinin ortak çıkarlara yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

ASEAN zirvesi başladı 30.07.2007
Aussenminister Frank-Walter Steinmeier, rechts, und sein indonesischer Amtskollege Hassan Wirajuda informieren die Medien nach einem Treffen in Berlin am Dienstag, 13. Maerz 2007. Am Mittwoch, 14. Maerz 2007, beginnt in Nuernberg ein Treffen der Aussenminister der Europaeischen Union und den Staaten der suedostasiatischen Regionalorganisation ASEAN (Association of South East Asian Nations). (AP Photo/Markus Schreiber) ---German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, right, and his counterpart from Indonesia Hassan Wirayuda brief the media after a meeting in Berlin on Tuesday, March 13, 2007. A meeting of European Union and ASEAN (Association of South East Asian Nations) Foreign Ministers will take place in south German city of Nuremberg from March 14 until March 15, 2007. (AP Photo/Markus Schreiber)

Nürnberg’de ASEAN-AB toplantısı 15.03.2007

Almanya’da bir araya gelen AB ile ASEAN ülkelerinin dışıişleri bakanlarının gündeminde dünya iklimindeki değişiklik, uluslararası terör ve ticari işbirliği konuları var. Bu yılki toplantının en sorunlu konusu askeri diktatörlük ile yönetilen Myanmar ile ilişkiler. AB'nin Myanmar’daki diktatörlüğü kınaması, politik ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinde engel olarak görülüyor.

15.03.2007 - Alman basınından özetler... 15.03.2007

Bugünkü basın özetlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa’da kurmak istediği füze savunma sistemi, İspanya’daki siyasi bunalım, Batı’nın Suriye’yle ilişkileri, Bush’un Latin Amerika gezisi ve Avrupa Birliği’yle ASEAN ülkeleri arasında yapılan toplantı hakkında Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumlar var.
Economic Ministers, from left to right, Lim Jock Hoi of Brunei, Cham Prasidh of Cambodia, Mari Elka Pangestu of Indonesia, Nam Viyaketh of Laos, Soe Tha of Myanmar, Dato Seri Rafidah Aziz of Malaysia, Kamal Nath of India, Peter Favila of Philippines, Lim Hng Kiang of Singapore, Krik-Krai Jirapaet of Thailand, and Troung Dinh Tuyen of Vietnam, pose for a group photo at the start of the ASEAN India Economic Minister's Meeting leading to the summit of the leaders Thursday Jan. 11, 2007, in Mactan, Cebu province in central Philipppines. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

ASEAN AB'yi model alacak 13.01.2007

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi on ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Avrupa Birliği’nin model alınacağı bölgesel bir serbest ticaret bölgesi oluşturma kararı aldı.
Daha fazlasını göster