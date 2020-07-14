Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)

Nürnberg’de ASEAN-AB toplantısı

Almanya’da bir araya gelen AB ile ASEAN ülkelerinin dışıişleri bakanlarının gündeminde dünya iklimindeki değişiklik, uluslararası terör ve ticari işbirliği konuları var. Bu yılki toplantının en sorunlu konusu askeri diktatörlük ile yönetilen Myanmar ile ilişkiler. AB'nin Myanmar’daki diktatörlüğü kınaması, politik ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinde engel olarak görülüyor.