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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations), uluslararası örgüt. Merkezi Endonezya'nın başkenti Cakarta'dadır.
ASEAN'a üye ülkeler şunlardır: Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam. Bölge ülkelerinin ekonomik büyümesine ivme kazandırılması, toplumsal ve kültürel gelişim, bölgede barış ve istikrarın sağlanması örgütün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. DW Türkçe'nin ASEAN ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Almanya’da bir araya gelen AB ile ASEAN ülkelerinin dışıişleri bakanlarının gündeminde dünya iklimindeki değişiklik, uluslararası terör ve ticari işbirliği konuları var. Bu yılki toplantının en sorunlu konusu askeri diktatörlük ile yönetilen Myanmar ile ilişkiler. AB'nin Myanmar’daki diktatörlüğü kınaması, politik ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinde engel olarak görülüyor.
Bugünkü basın özetlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Avrupa’da kurmak istediği füze savunma sistemi, İspanya’daki siyasi bunalım, Batı’nın Suriye’yle ilişkileri, Bush’un Latin Amerika gezisi ve Avrupa Birliği’yle ASEAN ülkeleri arasında yapılan toplantı hakkında Alman gazetelerinden seçtiğimiz yorumlar var.