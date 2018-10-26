Güney Almanya ve Avusturya karlar altında

Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın felce uğradığı Almanya ve Avusturya'nın Alpler bölgelerinde çığ tehlikesine karşı ikaz seviyesi bir basamak düşürülerek 4'e indirildi. Hava şartları Avusturya'da en az sekiz kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Perşembe günü Münih yakınlarında 9 yaşındaki bir çocuk karın ağırlığıyla devrilen bir ağacın altında kalarak can verdi.

Son 20 yılın en yoğun kar yağışına hedef olan Güney Almanya, Avusturya ve Çekya karayolu ve tren ulaşımı geniş ölçüde sekteye uğradı.

Kar köyü yuttu

Avusturya'nın kardan en çok etkilenen bölgelerinden Altausse'de kar kalınlığının 2 metreyi aşması ve bir köyün tamamen karlar altında kalması üzerine yayalar için karın altında tüneller açıldı. Çığ tehlikesinin artması üzerine köy yarı yarıya tahliye edildi. Köyün muhtarı da evini terk etmek zorunda kaldı.

Almanya'nın güneyindeki karayollarında yüzlerce sürücü geceyi aracında geçirmek zorunda kaldı. Buzlu zeminde kayan TIR'ların yolları tıkaması nedeniyle 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Karın ağırlığıyla yıkılan ağaçların raylara devrilmesi Almanya'nın güney ve doğusundaki tren seferlerini önemli ölçüde aksattı. Münih ve Frankfurt havalimanlarında bazı seferler iptal edildi.

Afet bölgeleri

Almanya'nın Avusturya sınırı yakınlarındaki Berchtesgaden karın 2 metre kalınlığa ulaşması üzerine afet bölgesi ilan edildi. Dış dünyayla bağlantısı kesilen yerlere yardım malzemesi ulaştırılabilmesi için askeri istihdam birlikleri harekete geçirildi.

Berchtesgaden Belediye Başkanı Franz Rasp evlerin çökme tehlikesi geçiren damlarıyla karayollarının kardan temizlenmesine çalıştıklarını söyledi.

Bavyera eyaleti karlar altında

Avusturya'nın turistik bölgelerinden Zell am See'de çok sayıda turist mahsur kaldı. Uyarılara rağmen Lech ve Obertauern'in çığ alarmı verilen yamaçlarında kayak yapmaya giden turistler büyük tehlike atlattı.

Feldkirch'te aracını kardan temizlemeye çalışan bir Bavyeralı kayan otomobilinin altında kalarak ezildi. Elekrik hatlarının kopması nedeniyle Perşembe günü 4 bin 500 ev elektriksiz kaldı. Hafta sonunda kadar bölgeye yarım metre kadar daha kar yağması ve kar yağışının önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor.

İsviçre'nin Appenzell Kantonundaki Schwaegalp'te bir otele çığ düşmesi üç kişinin yaralanmasına yol açkı. Otelin tamamen karlar altında kaldığı bildirildi. Kar altında kalanları arama çalışmalarına yoğun yağış nedeniyle ara vermek zorunda kalındı.

DW, dpa, ap/AG, BÖ

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