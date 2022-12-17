Güncel Videolar

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Güncel haberler
DW Haber - 20.12.2022
Politika
20 saat önce
20 saat önce
17:03 dak.
Toplam sayfa sayısı 1, sayfa 1
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12.04.2022
12 Nisan 2022
07:33 dak.
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20.01.2022
20 Ocak 2022
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26.09.2021
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Partilerin Türkiye'ye bakışı | "Türkiye'nin AB üyeliği bizimle söz konusu olmayacak"
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25.09.2021
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16:07 dak.
Taliban’ın dönüşü: ABD için 20 yıllık savaşa değdi mi?
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26 Ağustos 2021
10:13 dak.
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Toplam sayfa sayısı 12, sayfa 1
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DW Haber - 28.06.2022
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DW Haber - 15.06.2022
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DW Haber - 25.04.2022
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