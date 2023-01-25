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Gülsen Solaker

Dış politika ve iç siyasi gelişmeler ağırlıklı olarak 1997’den beri çalışan gazeteci.

Gülsen Solaker ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmesinin ardından hayalini gerçekleştirmek için gazeteciliği seçti. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndaki eğitiminin ardından kısa bir süre Milliyet’te çalıştı. Ardından 15 yıl Anadolu Ajansı’nda (AA) Dış Haberler servisinde Türk dış politikasını takip etti. Savaş bölgeleri dahil dünyanın pek çok köşesinde bulundu.

AA’dan 2013’te ayrılma kararı aldı ve Reuters Ankara ofisinde yaklaşık 6 yıl TBMM, iç siyaset ve diğer önemli gelişmeleri uluslararası perspektiften ele alan haberler yaptı.

Ankara’da yaşayan Solaker, mesleğinin yanı sıra tarihe, sinemaya ve fotoğrafçılığa meraklıdır.

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