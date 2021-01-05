Gülistan Doku iki yıldır kayıp

"Kuş oldu uçtu, buhar oldu uçtu, benim kızım nereye gitti?Adalet istiyorum, adalet. Katili yakalayın. Benim 21 yaşındaki kızım iki senedir kayboldu. Adalet, adalet, adalet istiyorum. İki senedir benim kızım yok. Kadınlar ölmesin, yeter, yeter, yeter!"

Bu sözler, 5 Ocak 2020 günü Tunceli'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'ya ait. Kızlarının akıbetini öğrenmek için çalmadık kapı bırakmayan Doku ailesi, iki yıldır seslerini duyurmak istiyor. Bu süre içinde Gülistan'dan haber alınamadığı gibi, kaybolması ile ilgili soruşturmada da somut bir ilerleme kaydedilemedi. Buna karşın, Gülistan'ın annesi gözaltına alındı, ablası Aygül Doku ve avukatı Ali Çimen hakkında soruşturma başlatıldı, dava açıldı.

Adliye önünde oturma eylemi başlattılar

Doku ailesinin tek isteği iki yıldır haber alamadıkları kızlarının akıbetini öğrenmek. İki yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kadar birçok yetkili ile görüştüler ve üniversitesi öğrencisinin bulunacağına dair söz aldılar. Ancak o günden beri ne Gülistan'ın izine rastlanabildi ne de kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturmada mesafe katedildi. Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit bunun üzerine Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

Gülistan'ın fotoğraflarıyla adliye önünde bekleyen anne Bedriye Doku, tek isteğinin kızının akıbetini öğrenmek olduğunu ve adalet talebinde bulunduğunu söylüyor. Zaten küçük bir şehir olan Tunceli'de her yerde mobese ve güvenlik kameraları olduğunu dile getiren Doku, "Kızımın başına ne geldiğini bilmek istiyorum" diyor.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku

Adalet Bakanı Gül'e tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, ziyaret sırasında Bakan Gül'e Gülistan Doku olayı ile ilgili soru sorulmaması yönünde basına talimat verildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. İddiaları duyan anne Bedriye Doku bu duruma tepki gösteriyor.

"Neden sormayın? Biz Gülistan Doku'yu size sormayacağız da kime soracağız? Siz devletsiniz. Ben Gülistan Doku'yu size sormayıp, kime soracağım? Gülistan Doku'yu size teslim ettim. Ben Gülistan Doku'yu devlete teslim ettim. Benim kızımın başına ne geldi?"

İki yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hâlâ bulunamadı.

Soruşturmada ilerleme sağlanamadı

Gülistan Doku kaybolduktan sonra Munzur Çayı ve telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde günlerce arama yapıldı. Ancak baraj gölündeki suyun boşaltılmasına rağmen Gülistan'ın izine rastlanmadı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın şüphelisi ve Gülistan'ın en son görüştüğü kişi olan, eski erkek arkadaşı Zaynal A. olaydan sonra kayıplara karıştı. Dosyanın diğer şüphelisi olan A.'nın üvey babası, polis memuru Engin Y. hakkında ise Gülistan Doku'nun kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği ve sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle dava açıldı. Dava kapsamında açığa alınan Engin Y. daha sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla meslekten ihraç edildi. Devam eden davasına katılmayan Engin Y. hakkında Ekim ayında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada ilerleme sağlanamadı.

Gülistan Doku kaybolduktan sonra Munzur Çayı ve telefonunun en son sinyal verdiği Uzunçayır Baraj Gölü'nde (fotoğraf) günlerce arama yapıldı.

"Niye bu katili yakalamıyorlar?"

Tunceli'de eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Gülistan'ın babası Halit Doku ise soruşturmada şüpheli olan Zaynal A.'nın üvey babası Engin Y.'nin kentten gönderilmesine şüpheyle yaklaşıyor. "Niye bu katili yakalamıyorlar?" diyen Halit Doku'ya göre, üvey baba Engin Y.'nin olaydan kısa bir süre sonra başka kente tayin edilmesi şüpheli bir durum. Kızını bulana kadar Tunceli'den gitmeyeceğini ifade eden Halit Doku, kızını ölüme değil, okula gönderdiğini söylüyor.

"Kızımı bulana kadar buradan ayrılmayacağım. Gece, gündüz Tunceli'de Gülistan diye gezeceğim. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, milletvekilleri sesimi duysun ve bize yardım etsinler. Eğer onlar benim kızımı bulmazsa, kim bulacak? Kim benim halimi anlayacak?"

Tunceli'de eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Gülistan'ın babası Halit Doku

Soruşturmadaki eksiklikler

Gülistan Doku'nun dosyasını inceleyen hukukçulara göre, olaya intihar odaklı bakıldığı için ilerleme sağlanamıyor. Kadın örgütlerinin katılımı ile kurulan Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı, olayı yakından takip ediyor. Şiddetle Mücadele Ağı hukukçularına göre, şüpheli Zaynal A., üvey babası, annesi ve kız kardeşinin Gülistan'ın evlerinde bulunduğu 4 Ocak gününe dair verdiği ifadeler çelişkili. Hukukçular, olayla ilgili alınan ifadelerin yeterince incelenmediği ve ifadeler arasındaki çelişkilerin giderilmediği görüşünde. Soruşturma dosyasındaki telefon sinyallerinin incelenmesinde ise Zaynal A.'nın evde olduğu söylenen saatte evde olmadığı tespit edilmişti.

Video izle 03:20 Gülistan Doku 250 gündür kayıp

Şiddetle Mücadele Ağı, soruşturmadaki diğer eksiklikleri şöyle sıralıyor: "Şüpheli Zaynal A. gözaltına alınmadı, telefon ve teknik cihazlarına el konulmadı. Soruşturma işlemleri Asayiş Büro tarafından yürütüldü. Zaynal'ın polis olan üvey babası bu büroda görev yapıyordu. Delillerin yok edilmesi ihtimaline rağmen soruşturma biriminin değiştirilmesi talebi savcılıkça değerlendirilmedi. Dinar Köprüsü ve bin 900 metrelik mobese kameralarının bulunmadığı alanı gören, Munzur Üniversitesi'ne ait kamera sisteminin teknik incelemesi yapılmadı. A. ve üvey babasının 5 Ocak günü nerede olduklarına dair kesintisiz tespit yapılmadı."

"Bari kızımın kemiklerini bana getirsinler"

Gülistan'ın kaybolması soruşturmasında somut bir gelişme olmaması Doku ailesini derinden sarstı. İki yıldır kızlarından haber alabilmek için çaba sarf eden acılı aile dosyadaki şüphelilerin korunduğundan şüphe ediyor. "Bari kızımın kemiklerini bana getirsinler" diyen anne Bedriye Doku, "Benim kızımın bir mezarı olsun, bir Fatiha okuyacağım. Niye iki senedir benim kızımı bulmuyorlar? Bu Zaynal A. kimdir? Bunun arkasında kim var, çok merak ediyorum" diyor.

Felat Bozarslan/Diyarbakır

© Deutsche Welle Türkçe