Gülencilere saldırı planı soruşturmasında MİT şüphesi

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir otelde 17 Eylül'de tutuklanan Türk vatandaşıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Karlsruhe Başsavcılığı, 40 yaşındaki zanlının "Milli İstihbarat Servisi'ne (MİT) iletilmek üzere Köln kenti ve çevresindeki Gülen yapılanması mensuplarıyla ilgili bilgi topladığı sonucuna götürecek 'yeterli somut işaretler' bulunduğunu" bildirdi.

Alman polisi 17 Eylül'de Düsseldorf kentindeki bir otele geniş çaplı bir operasyon düzenlemiş, Alman medyasında yer alan haberlerde tutuklanan kişinin yanında 200 atımlık mermi ile "bazı kişilerin tehlikede olabileceği izlenimi yaratan" yazılı notlar bulunmuştu. Spiegel dergisi, ele geçirilen listede Gülen yapılanması mensuplarının isimleri ve kişisel bilgilerinin bulunduğunu yazmış, polisin bu kişilerle temasa geçerek kendilerini liste konusunda uyardığı da medyaya yansımıştı. Bild gazetesi de tutuklanan kişinin banka hesabına şüpheli derecede yüklü bir miktar para havale edildiğinin saptandığını bildirmişti. Otel odasında bulunan mermiler ve liste, Gülen yapılanması mensuplarına saldırı planlanmış olabileceği şüphesini doğurmuştu.

İstihbari faaliyet şüphesi

Karlsruhe Başsavcılığından yapılan açıklamada saldırı şüphesine değinilmeyerek, "Soruşturmalardaki mevcut aşamada istihbari faaliyet şüphesinden yola çıkılmaktadır" denildi.

Başsavcılık, söz konusu kişinin otelde kaldığını, bir otel çalışanının odada bir silaha rastlaması üzerine polisi haberdar ettiğini bildirdi. Otele yapılan baskında silahın gaz tabancası olduğunun ortaya çıktığı, şüpheli bavulda tehlikeli bir şeye rastlanmadığı bilgisi verildi.

Özel timlerin katıldığı geniş çaplı polis operasyonu sırasında otelde kalan 550 kişi tahliye edilmiş, civardaki sokaklar tamamen geçişlere kapatılmıştı.

dpa / BK,ET

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