 Gönüllü geri dönüş programları teşvik edici olmadı | ALMANYA | DW | 22.12.2018

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ALMANYA

Gönüllü geri dönüş programları teşvik edici olmadı

Almanya’da hükümetin sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerini teşvik etmek için hazırladığı programlara başvuranların sayısı geçen yıla göre azaldı.

Afghanistan abgeschobene Flüchtlinge aus Deutschland kommen in Kabul an (Getty Images/AFP/W. Kohsar)

Almanya'da Ekim 2018 itibarı ile yasadışı olarak ikamet eden ve ülkeyi terk etme mecburiyeti olan yaklaşık 230 bin sığınmacı bulunuyor. Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bunlardan 178 bini hakkında sınır dışı kararı, insani gerekçelerle ertelenmiş durumda. Bakanlığın geri dönüşleri teşvik etmek için başlattığı programlara başvuranların sayısı ise geçen yıla göre azaldı. 2018'in ilk 10 ayında bu programlardan yararlananların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalarak 14 bin olarak kaydedildi.

Screenshot: Ausschreibung BAMF - Rückkehr Kampagne vom Innenministerium (BAMF)

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, Alman basın ajansı dpa'ya konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçen yıllarda bilhassa Balkan devletlerinden gelen sığınmacıların gönüllü geri dönüş programlarından faydalandığını söyleyen Caffier bu grubun son yıllarda küçüldüğünü ifade etti. Caffier, "özellikle ekonomik nedenlerle Almanya'ya gelenleri gönüllü geri dönüşe teşvik etmenin kolay olmadığını" belirtti.

2018 yılının ekim ayı itibarı ile Almanya'dan 20 bin 122 göçmen sınır dışı edildi. Bu rakam geçen yıla göre 103 daha fazla olarak kaydedildi. Saksonya-Anhalt İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht sınırdışı kararlarının yüzde 40'ının göçmenlerin geldiği ülkelerin direnç göstermesi nedeniyle uygulamaya konulamadığını söyledi.

Almanya'da daha önce İçişleri Bakanlığı'nın gönüllü geri dönüş kampanyası çerçevesinde bastırdığı afiş kamuoyunda tepki çekmişti.  "Senin ülken! Senin geleceğin! Şimdi! - Gönüllü geri dönüş” başlıklı afişte, "31 Aralık 2018'e kadar on iki aya kadar ek olarak ikamet masraflarının karşılanmasını garantileyin” ifadeleri yer almıştı.

DW, dpa / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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