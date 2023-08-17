Gökay Akbulut: Türkiye bir hukuk devleti değil

Antalya'da kısa süreliğine gözaltına alınan Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'de "kişisel kararlar ve kararnamelere" dayalı bir düzen olduğunu ve hükümetin "hukuk dışı" önlemlere başvurduğunu söyledi.

Bu ay başında Antalya'da bir süreliğine gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Deutsche Welle (DW) ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Türkiye'de yıllardır hukukun üstünlüğü yok. İleri ya da gelişmiş demokrasilerde olması gerektiğinin aksine, güçler ayrılığı ilkesi de işlemiyor" dedi.

Akbulut, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu için 3 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Akbulut'un gözaltına alındığına ilişkin haber, olaydan 10 gün sonra medyaya yansımıştı.

DW'ye konuşan Akbulut, Türkiye'de "kişisel kararlar ve kararnamelere" dayalı bir düzen olduğunu ve hükümetin "hukuk dışı" önlemlere başvurduğunu ifade etti. "Keyfi bir iktidar olduğunu düşünüyorum" diyen Akbulut, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin giderek genişletildiği Türkiye'nin "bir hukuk devleti" olmaktan çıktığını belirtti.

Serbest bırakılma sürecinde Almanya Dışişleri Bakanlığının muhtemelen bir hayli yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Akbulut, "Türkiye Adalet ve İçişleri Bakanlarıyla da çeşitli üst düzey görüşmeler yapıldı" dedi. Gözaltına alınmasının neden olduğu diplomatik krizin birkaç saat içinde çözüldüğünü belirten Akbulut, "Nihayetinde hakkımdaki tutuklama kararının resmen kaldırıldığı bildirildi" ifadesini kullandı.

Serbest kaldıktan sonra güvenlik nedeniyle "otele ya da başka bir yere gidemediğini" belirten Akbulut, Türkiye'den hızla ayrılabilmek için ertesi gün feribotla Yunan adası Samos'a geçtiğini açıkladı.

Federal Meclis'ten bilgi talep edecek

Türk tarafının tutuklama kararını hangi şartlarda kaldırdığına dair Almanya Dışişleri Bakanlığı ya da Federal Meclis tarafından henüz kendisine herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını belirten Akbulut, parlamentodaki yaz tatili dönemi sona erdikten sonra bu konuda bilgi talep edeceğini ve serbest bırakılmasını sağlayan görüşmelerin ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağını söyledi.

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, DW'den Nina Haase'ye konuştu. Fotoğraf: Nina Haase/DW

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çıkarılan tutuklama kararına gösterilen gerekçeler, Akbulut'un 2019 yılında Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarına kadar uzanıyor.

Kayseri doğumlu siyasetçi, "hem bu operasyonun sonlandırılması hem de Türk ordusunun Kürt bölgelerinden ve Suriye'den çekilmesi için (Almanya'da) gerçekleştirilen bir gösteriye katılmasının" da hakkındaki suçlamalara dayanak oluşturduğunu söyledi.

"Hazırlıksız gidilmemeli"

Akbulut'un Antalya'da gözaltına alındığının ortaya çıkmasının ardından Almanya Gazeteciler Birliği (DJV), gazetecileri iş veya kişisel amaçlı olarak Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarmıştı. DJV Genel Başkanı gazeteci Frank Überall, "Bu son olay Erdoğan otokrasisinin kendisini eleştirenleri 'militan devlet düşmanı' olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu" demişti.

DJV'nin bu uyarısına katılan Akbulut, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayanların "gerçekten dikkatli" olması gerektiğini söyledi.

"Türkiye'ye kesinlikle hazırlıksız girmemeliler" diyen Akbulut, "Örneğin önceden bir avukat ayarlamak, olası (hukuki) tavsiye ve destek yapılarını haberdar etmek ve sonra Türkiye'ye girmek gibi" ifadesini kullandı. Akbulut, "Aksi takdirde benim vakamda olduğu gibi, işlerin sonu hızla kötü bitebilir" diye ekledi.

Akbulut aynı zamanda Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi. Bu gruptaki Alman milletvekillerinin Ekim ayında Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

Akbulut, DW'ye yaptığı açıklamada, kendisinin de "kesinlikle" bu Alman heyetinde yer alacağını ifade etti. Kendisine "suçlu" muamelesi yapılmasına ya da "sindirilmesine" izin vermeyeceğini belirten Akbulut, yıllardır Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için çalışan bir parlamenter olduğunu ifade ederek "Ben aynı zamanda (Türkiye'deki) muhalefet mensupları, gazeteciler ve sivil toplum için de bir irtibat kişisiyim" dedi.

DW/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?