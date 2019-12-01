Göçmen konvoyu nehri aşarak Meksika'ya girdi

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan binlerce göçmen Guatemala üzerinden ulaştıkları Meksika sınırında uzun süredir beketilmeleri üzerine, iki ülke sınırını ayıran Suchiate Nehri'ne girerek karşı tarafa geçti.

Sayıları 5 bin civarında olduğu belirtilen göçmenlerin ülkeye yasadışı girişini engellemek için güvenlik önlemleri artırılsa da, çok sayıda kişi sığ nehir suyunu yürüyerek Meksika'ya girdi. Bu sırada bazı göçmenler kendilerini engellemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı. Bazı göçmenler gözaltına alınırken, polis engeline takılan bazı göçmeler de Guatemala tarafına geri dönmek zorunda kaldı.

Uzun bekleyiş

Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmenlerin bir süredir, Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı Rodolfo Robles ve Hidalgo sınır kapılarında bekliyordu. Çoğunluğu Honduraslı olan göçmenlerden bazılarına ülkeye giriş izni verilmemesi üzerine kalabalık bir grup yasadışı yollarla Meksika'ya girmek için nehre doğru harekete geçti.

Ingrid isimli 18 yaşındaki bir Honduraslı göçmen, "Buraya kalmaya gelmedik, sadece diğer tarafa geçmek istiyoruz. Yeniden ülkeme dönmek istemiyorum çünkü orada hiçbir şey yok, sadece açlık var" dedi.

Trump'ın tehdidi

Göçmeler Meksika'dan ABD'ye ulaşabilmek için serbest geçiş hakkı talep ediyorlar. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve diğer Orta Amerika ülkelerine, göçmen konvoyunu durduramamaları halinde ekonomik yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

Şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan yola çıkarak daha iyi bir hayat umuduyla ABD'ye ulaşmak isteyen binlerce kişi Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a sınırları açma çağrısı yaptı.

Sınır kapısında anons yapan Meksikalı yetkililer, Meksika'nın güneyinde iş imkanı vaadinde bulunarak göçmenleri ABD sınırına ulaşma çabasından vazgeçirmeye çalıştı.

Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenlerin Meksika sınırında bekletilmesi için Meksika hükümetiyle bir anlaşmaya varmıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

rtr,AP/GY,TY

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