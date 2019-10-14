Futbolda "asker selamı" krizi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Pazartesi günü Fransa ve Cuma günü de Arnavutluk ile karşılaşan Türk Milli Takımı oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, futbolcuların asker selamı "olası kışkırtıcı siyasi davranış” olarak nitelendirilerek, olayın incelenmesi için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

Pazartesi akşamı Fransa ile 1-1 berabere kalan Türk milliler, attıkları golün ardından sahada asker selamı vermişti.

Türk Milli Takımı’nın Cuma günü Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta da futbolcuların sahada asker selamı vermesi tepkiyle karşılanmış, UEFA olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıklamıştı.

İlgili UEFA kuralları, futbolcuların sahada herhangi bir siyasi mesaj vermesini yasaklıyor. UEFA’nın soruşturma başlatmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik sert bir yaptırım beklenmiyor. Yaptırım uygulanabilmesi için UEFA’nın asker selamı veren futbolcuların Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonunu desteklediğini kanıtlaması gerekiyor.

Türkiye'den tepki

Milli Takım oyuncularının asker selamına tepki gösterilmesine Türkiye’den eleştiri geldi. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuya ilişkin olarak "Futbolcularımızın Mehmetçiğe olan sevgi ve selamını başka yöne çevirmek isteyenler var. Fransa bakanı bu yönde UEFA'ya şikayette bulunmuşlar. Bu onların sahadaki kendi başarısızlığıdır. Dünya spor kamuoyunun bu oyunlara gelmeyeceğini ben ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Türk milliler Arnavutluk maçında da asker selamı vermişti

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, asker selamını gol atılmasının ardından "futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek” sözleriyle değerlendirdi.

Alman amatör takımlarında "asker selamı” alarmı

Türk Milli Takımı futbolcularının, Suriye'ye yönelik "Barış Pınarı” harekâtını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına atıfta bulunarak, asker selamı vermesi Alman bölgesel futbol federasyonlarında tedirginlik yarattı.

Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), sahalarda asker selamına karşı çıkarak bunu yapanlar hakkında spor mahkemesine suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

BFV'den yapılan açıklamada, hafta sonunda oynanan karşılaşmalarda Türk Milli Futbol Takım oyuncularını taklit eden bazı futbolcuların asker selamı verdiği belirtildi. Açıklamada, sahalarda asker selamının kesinlikle tolere edilmeyeceği vurgulandı ve "Futbolu siyasi kaynaklı provokasyonlar için suistimal edenlerin” ilgili spor yasaları çerçevesinde suç işlemiş olacağı ve cezai yaptırımları göz önünde bulundurmaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Sporun ayrımcılık, provokasyon ve hakaretler için suistimal edilmesine göz yumamayız” denildi.

Württemberg Futbol Federasyonu (wfv) açıklamasında da hafta sonunda oynanan iki maçta Türk oyuncuların tartışmalı bir şekilde selam verdiklerinin tespit edildiği, olaylarla ilgili incemelerin sürdüğü belirtildi. Eyalet federasyonu, kendine bağlı takımları asker selamı konusunda yazılı olarak uyarmayı planlandığını açıkladı.

Kuzey Alman Futbol Federasyonu (NOFV) da asker selamına karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde, gereken incelemelerin yapılacağı belirtildi. Hamburg ve Schleswig-Holstein futbol federasyonları da maçlarda hiçbir oyuncunun asker selamı vermediğini, ancak verildiği takdirde buna göz yumulmayacağı kaydedildi.

dpa,DHA/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe