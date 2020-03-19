Futbol dünyasında koronavirüs dayanışması

Çin’den başlayarak bütün dünyaya yayılan ve artık merkezi Avrupa olan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler ekonomiler kadar futbolu da olumsuz etkiledi. Başta seyircisiz oynanan maçlara daha sonra ara verilmesi kulüpleri de epey zora soktu. Yaşanan gelişmeler üzerine yöneticiler, antrenörler ve oyunculardan takımlarına destek geliyor.

Bugün ilk adımı Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach’ın oyuncuları attı ve kulübün futbolcuları, böylesi bir kriz döneminde takımları ve taraftarlarıyla dayanışma amacıyla maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı. Borussia Mönchengladbach’ın Sportif Direktörü Max Eberl, sırtından bir yük kalktığına dikkat çekerek "Oyuncularımızla ile gurur duyuyoyum. İyi zamanda da kötü zamanda da hep beraberiz" diye konuştu. Medya kuruluşlarının verilerine göre, oyuncuların maaşından feragat etmesiyle kulübün ayda 1 milyon eurodan fazla tasarruf edeceği, bu şekilde diğer çalışanların işten çıkarılmaması ve maaşlarının ödenmesinin mümkün olacağı aktarılıyor.

Borussia Mönchengladbach’dan sonra Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim, Werder Bremen ve Mainz 05’in de dayanışma amaçlı benzer bir uygulamayı görüştüğü bildiriliyor.

Löw ve Bierhoff da tam maaş almayacak

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff‘un da yaşanan koronavirüs krizi nedeniyle Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller‘e maaşlarının bir kısımından vazgeçmeyi teklif ettikleri haber veriliyor. Alman Milli Takımı’nın Kaptanı kaleci Manuel Neuer ve diğer oyuncular da sosyal medyadan taraftarlara seslenerek, böylesi zor dönemlerde gerekli olan dayanışmaya dikkat çektiler.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw

Alman Milli Takımı oyuncularından İlkay Gündoğan da koronavirüs ile mücadelede sağlık alanında çalışan kişileri "gerçek kahramanlar" diye niteledi ve "Biz futbolcular veya sporcular değil, doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcılar asıl kahramanlar" diye konuştu.

Almanya Milli Takımı oyuncularının koronavirüsten etkilenenler için 2,5 milyon euro bağış yaptığı da açıklandı.

Borussia Dortmund’un CEO'su Hans-Joachim Watzke'nin de kulüpten aldığı maaşta indirime gideceği haber veriliyor. Kicker'in haberine göre, Borussia Dortmund yöneticisinin, maçlar yeniden başlayana kadar maaşının üçte birini kulübe bağışlamayı düşündüğü iddia ediliyor.

AC Milan‘da top koşturan İsveçli star Zlatan İbrahimoviç de İtalya’da yaşanan koronavirüs salgınına ve can kayıplarına dikkat çekerek insanları bağış yapmaya çağırdı. Kendisi de 100 bin euro bağış yapan İbrahimoviç, "Çok sevdiğim bu ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum" diyerek herkesi krize karşı mücadele veren insanlara ve hastanelere destek vermeye çağırdı.

İspanyol takımı Espanyol Barcelona da koronakrizi ile mücadele amacıya başlattığı bağış kampanyası sayesinde çevre illerdeki hastanelere 6 bin sağlık maskesi bağışlanacağını duyurdu.

dpa,SID/ ETO,HS

Deutsche Welle Türkçe