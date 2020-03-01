Frontex Türkiye'den Yunanistan'a kitlesel göç bekliyor

Avrupa Birliği sınır koruma ajansı Frontex önümüzdeki günlerde AB-Türkiye sınırında durumun daha da kritik hale gelmesini bekliyor. Die Welt gazetesinde yer alan, Frontex'in AB yetkililerine yönelik hazırladığı gizli raporda, "Yunanistan'a kitlesel bir göç akını olabilir" ifadesine yer verildi.

Frontex raporunda, "Türk makamları sınır geçişlerini engellese bile önümüzdeki günlerde sınırdaki sıkıntının artması bekleniyor" denildi.

Frontex, sosyal medyada çıkan haberlerin Türkiye'den AB sınırınlarına kitlesel hareket ihtimalini artıracağı görüşünde.

Frontex AB'nin Türkiye sınırlarında alarm derecesini de yükseltti.

Sınır kapılarında yoğunluk

Türkiye İdlib saldırısı sonrası Avrupa ile arasındaki sınır kapılarını sığınmacılara açma kararı almış, binlerce göçmen de sınır kapılarına akın etmişti.

BM verilerine göre Türkiye-Yunanistan sınırında dün sabah itibarıyla en az 13 bin göçmen vardı. Yunan makamları binlerce sığınmacının ülkeye geçişinin engellendiğini açıkladı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye suçlama

Yunanistan Türkiye'yi "göçmenleri yanlış bilgilerle harekete geçirmekle" suçluyor. Yunan polisi dün Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su le müdahale etti. Medyada yer alan haberlere göre göçmenler de polise taş attı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın önümüzdeki bir ay boyunca yeni iltica başvurusu kabul etmeyeceğini belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkeden ayrılan göçmen sayısının Pazar sabahı saat 09.55 itibarıyla 76 bin 358 olduğunu duyurmuştu. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 600 Suriyeli sığınmacı yaşıyor.

Video izle 03:21 Sığınmacılar sınırda

epd,dpa / HT/TY

© Deutsche Welle Türkçe