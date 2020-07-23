Freskler kapatıldı, cami tabelası asıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak Ayasofya'da incelemelerde bulundu. Caminin ön kapısına asılan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazılı tabelayı açan Erdoğan tabela önünde eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan içeride bulunduğu sırada ses sistemi de denendi. Yaklaşık bir saat süren incelemelerin ardından Erdoğan Ayasofya'dan ayrıldı.

Erdoğan'ın Ayasofya içinde çektirdiği fotoğraflarda ise fresklerin perde sistemiyle kapatıldığı görülüyor.

Ayasofya'da fresklerin perdeyle kapatıldığı görülüyor

Erdoğan'a ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii'nin açılışı için İstanbul'a geldi.

Ayasofya'ya üç imam beş ve müezzin atandı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da görevlendirilen imam ve müezzinleri açıkladı. Erbaş, Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İstanbul Yeni Cami Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Cami İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Ayasofya Camii'ne imam olarak atandığını açıkladı.

"24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya Cami'mizde ilk Cuma Namazını kılarak ibadete başlamış olacağız" diyen Erbaş açıklamasında "Üç imam ve beş müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Cami'sine atıyoruz. Camimizi onlara emanet ediyoruz inşallah" dedi.

Yunanistan ve Rusya'nın tutumu

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi özellikle Ortodoks Hristiyanların yaşadığı ülkelerde rahatsızlığa neden oluyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Papa Françesko'yu Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararını "gereksiz ve dar görüşlü bir girişim" olarak niteledi.

Video izle 01:45 Ruslar Ayasofya kararına ne diyor?

Kremlin de "Türkiye Cumhurbaşkanı da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak dünya medeniyetinin bu eşsiz abidesine, yabancı ülke vatandaşları dâhil dileyen herkesin girebilmesinin güvence altına alınacağını ve Hristiyanlarca kutsal sayılan ögelerin güvenliğinin sağlanacağını belirtti" açıklamasını yapmıştı.

Ne olmuştu?

Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen devrinde 6. yy.’da inşa edilen ve Hristiyanlığın en önemli kiliselerinden biri olarak kabul edilen Ayasofya, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethinin ardından camiye dönüştürülmüş, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla müze statüsü kazanmıştı. Danıştay 10 Temmuz'da Ayasofya'ya müze statüsü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzalamıştı.

DHA /EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe