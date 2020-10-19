 Fratzscher: Almanya diğer ülkelerden daha başarılı değil | ALMANYA | DW | 20.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Fratzscher: Almanya diğer ülkelerden daha başarılı değil

Alman iktisatçı Fratzscher, vaka ve ölü sayısına bakıldığında Almanya'nın koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Marcel Fratzscher

Marcel Fratzscher

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Almanya'nın koronavirüs salgınıyla mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bir milyon nüfus başına vaka ve ölü sayısının diğer ülkelerin çoğuna göre daha yüksek olduğunu belirten Fratzscher, ekonominin de daha hızlı daraldığına, günlük yaşamda önemli kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğuna dikkat çekti.

Alman iktisatçı, Almanya'nın krizi hafif atlattığı yönündeki algının daha ziyade toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmadan kaynaklandığını ifade ederek toplumda birlik duygusunun etkili olduğunu ve iyi durumdaki sosyal sistem ve sağlık sisteminin de sayesinde daha zayıf durumdakilerin korunabildiğini kaydetti.

Fratzscher, 40 milyon kişinin işsiz kaldığı ve pek çok kişinin sağlık harcamalarını karşılayabilecek maddi gücünün bulunmadığı ABD'den farklı olarak Almanya'da krizden olumsuz etkilenenlerin tam bir çöküş yaşamadığına dikkat çekti. Almanya'da 7,5 milyon kişinin kısa çalışma uygulamasına geçtiğini belirten Fratzscher, "Herkes, özellikle de hayati tehlike durumunda, arada büyük farklar olmadan iyi bir sağlık hizmeti alabildi" dedi.

Alman hükümetinin ekonomiye yönelik kriz yardımlarında odak noktasının, kısa vadeli istikrar sağlamadan uzun vadeli yapısal değişime kaydırılması gerektiğini vurgulayan Fratzscher, otomobil sanayisi dahil olmak üzere sektörlerde iklim değişimi ve dijitalleşmeyle ilgili önemli değişikliklerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

AFP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Merkel: Uyum Covid-19'dan zarar görüyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel 12'nci Uyum Zirvesi'nde pandeminin uyum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Merkel, birçok göçmen kökenlinin pandeminin darbe vurduğu branşlarda çalıştığını vurguladı.  

"Pandemi göçmenler için zorlu bir sınav"

Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi, göçmenler ve mülteciler için pandemi sürecinin ekonomik açıdan zor bir süreç olduğundan bahsetti. Uyum programlarının sekteye uğramaması gerektiğinin altını çizdi.  

Avrupa'da ikinci dalga alarmı

İtalya, koronavirüsün ikinci dalgasına ekonomi, istihdam piyasası ve okulları kapsayan teşvik paketiyle hazırlanıyor. Almanya ve Fransa'da da vakalar rekor seviyede.  

Benzer içerik

Holland | Zusätzliche Maßnahmen im Zentrum von Amsterdam

Koronavirüs vakaları artıyor, tüm dünyada önlemler sertleşiyor 19.10.2020

Dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 40 milyonu geçerken tedbirler de sertleştiriliyor.

Italien Rom Touristen mit Maske

Avrupa'da ikinci dalga alarmı 18.10.2020

İtalya, koronavirüsün ikinci dalgasına ekonomi, istihdam piyasası ve okulları kapsayan teşvik paketiyle hazırlanıyor. Almanya ve Fransa'da da vakalar rekor seviyede.

Deutschland Eröffnung der Factory 56 von Mercedes in Sindelfingen

Almanya ekonomisinde 2021’de toparlanma bekleniyor 14.09.2020

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Almanya ekonomisinin gelecek yıl fark edilir düzeyde bir toparlanma göstereceğini açıkladı. Ekonominin 2021’de yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Marcel Fratzscher

Fratzscher: Almanya diğer ülkelerden daha başarılı değil

Alman iktisatçı Fratzscher, vaka ve ölü sayısına bakıldığında Almanya'nın koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  