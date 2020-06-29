 Fransa’nın yeni başbakanı Jean Castex oldu | AVRUPA | DW | 03.07.2020

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AVRUPA

Fransa’nın yeni başbakanı Jean Castex oldu

Fransa’da üç yıldır hükümette olan Başbakan Edouard Philippe ve kabinesi istifa etmesinin ardından başbakanlığa Jean Castex'i atandı.

Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Macron başbakanlığa Jean Castex'i atadı

Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Macron başbakanlığa Jean Castex'i atadı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve hükümetin tamamı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Başkent Paris'teki cumhurbaşkanlığı makamı Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un istifa dilekçesini kabul ettiği bildirildi.

Hükümetin istifasının kabul edilmesinin ardından Elysee Saray'ından yapılan açıklamada, başbakanlık görevine Jean Castex'in atandığı kaydedildi. 55 yaşındaki Castex, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. 

Fransa'nın İspanya sınırındaki Prades kentinin belediye başkanlığı görevini yürüten Castex, koronavirüs salgını sırasında getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin koordinatörlüğünü üstlenmişti. Ancak Castex'in Fransız kamuoyunda tanınan bir siyasetçi olmadığı belirtiliyor. Castex, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde de Elysee Sarayı'nda görev yapmıştı. 

Fransa'da geçen Pazar günü yapılan yerel seçimleri Macron cephesinin ciddi bir farkla kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı'nın izlediği siyaseti değiştirmesi için böyle bir karar alınması ülke kamuoyu tarafından bekleniyordu. Macron'un yeni dönemde kendi deyimiyle "ekolojik yeniden yapılanma"nın aralarında bulunduğu farklı konulara öncelik vermek istediği belirtiliyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe

Fransa Başbakanı Edouard Philippe

Başbakanlık görevinden istifa eden Edouard Philippe, 2017 yılının Mayıs ayından beri bu görevde bulunuyordu.

Bazı siyasi gözlemciler, Macron'un Philippe'i tekrar atayıp yeni bir kabine kurmasını isteyebileceğini öne sürüyordu. Ancak Fransız kamuoyunda bu görev için farklı isimlerin de gündeme gelebileceği konuşuluyordu. 

Macron daha önce bazı gazetelere yaptığı açıklamalarda, hükümeti değiştirmek istediğini ifade etmiş ancak aynı zamanda Edouard Philippe ile arasında olan iyi ilişkilere de vurgu yapmıştı.

Yerel seçim hezimeti

Macron, kendinin de içinde olduğu merkez cephenin, yerel seçimlerin son turunda, birkaç istisna dışında ülkedeki hiçbir büyük kenti kazanamamasının ardından yoğun baskı altına girmişti. Söz konusu seçimlerden zaferle ayrılanlar ise Yeşiller ve bu parti ile ittifak yapanlar oldu. Lyon, Strasbourg ve Bordeaux gibi önemli kentlerde ipi göğüsleyen bu oluşum oldu.

Ülkenin güneybatısında yer alan Perpignan kentinde ise birinci parti olarak sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi çıktı.

İstifası kabul edilen Philippe ile Macron arasında, özellikle koronavirüs salgınının Fransa'da çok etkili olduğu dönemde bazı gerilimler yaşandığı yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Macron, sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili katı kuralların hızlı bir biçimde gevşetilmesini istemiş ancak bu talep Başbakan tarafından frenlenmişti.

Ülkede yapılan anketler, Edouard Philippe'in halk nezdinde Cumhurbaşkanı Macron'dan daha fazla sevildiğini ortaya koyuyor. Philippe, Fransa‘da yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne neden olan salgın krizi boyunca izlediği siyasetle, sakin kalabilen bir kriz yöneticisi profili çizmişti.

dpa / ET,HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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