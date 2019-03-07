Fransa'nın Lyon kentinde patlama

Fransız haber kanalı BFMTV, patlamanın Lyon kentindeki Victor Hugo Sokağı'nda meydana geldiğini aktardı. Patlamada en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terörle mücadele uzmanlarının patlamayla ilgili inceleme başlattıkları bilgisini paylaşan Lyon Savcılığı'ndan bir sözcü, Alman Haber Ajansı dpa’ya polisin erkek bir şüphelinin peşinde olduğunu söyledi.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak yerel basın yetkililerin, bombalı düzenekli bir paketin infilak ettrilmesinden kaynaklandığını aktardı. Franceinfo televizyonu Fransa İçişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde patlayıcı düzenek içeren bir çantanın bölgedeki kavşağa bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Patlamanın meydana geldiği bölge güvenlik kordonuna alınırken yerel yetkililer Twitter üzerinden halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir açıklama yaparak, patlamayı "saldırı" olarak tanımlarken, Lyon Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bomba düzenekli bir paketin infilak ettiği şüphesi bulunduğunu belirtilmişti.

DW, GA/SÖ

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