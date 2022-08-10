  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fransa'nın Gironde ili sınırlarındaki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor - (10.08.2022)
Fotoğraf: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
FelaketFransa

Fransa'nın güneybatısı yanmaya devam ediyor

2 saat önce

Fransa'da Temmuz ayında aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangınlar yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

https://www.dw.com/tr/fransan%C4%B1n-g%C3%BCneybat%C4%B1s%C4%B1-yanmaya-devam-ediyor/a-62772418

Fransa'nın güneybatısında bulunan Bordeaux kenti yakınlarında çıkan büyük çaplı orman yangınlarından biri yeniden etkisini arttırdı. Fransız makamlarının yaptığı açıklamaya göre, Salı günü öğleden sonra Landiras'ta çıkan ve 6 bin hektar civarında ormanın tahrip olmasına yol açan yangın yeniden etkisini arttırarak hızla yayılmaya başladı. Açıklamada, yaklaşık 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği, Belin-Beliet kasabasında da 16 evin hasar gördüğü belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yangınların kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Yangının çıktığı bölgelerde incelemelerde bulunan Darmanin, söz konusu yangının kundaklama sonucu çıktığına dair büyük şüpheler olduğunu belirterek, "Binden fazla itfaiye mensubu, dokuz uçak ve iki itfaiye helikopteri ile yangına müdahale ediliyor" bilgisini paylaştı.

Temmuz ayının ortasından itibaren Gironde İlinde iki büyük orman yangını meydana geldi. Yangınlardan biri Bordeaux'nun güneyindeki Landiras'ta, diğeri ise Atlantik kıyısındaki Arcachon yakınlarındaki Teste-de-Buch'ta çıktı. İki yangında 20 bin 800 hektarlık orman tahrip olurken bölgeden 36 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Tahliye edilen kişilerden 6 bininin turist olduğu bildirildi.

Fransa'nın Gironde ilinde orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Fransa'da yangınlar kontrol altına alınamıyorFotoğraf: picture alliance/dpa/SDIS 33/AP

Arcachon'daki yangın Temmuz ayı sonunda söndürülürken, Landiras'taki yangın kontrol altına alındı ancak tam olarak söndürülemedi. Kontrol altına alınmasına rağmen buradaki yangın daha sonra yeniden hareketlendi. Gironde yönetiminden yapılan açıklamada, yeniden ortaya çıkan alevlerin "çok şiddetli" olduğu ve ülkenin güneyine doğru ilerlediği belirtildi.

Üçü de ormanın ortasında  bulunan Saint-Magne, Belin-Béliet ve Hostens köylerinden gece yarısı 3 bin 600 kişi tahliye edildi. Çarşamba günü yapılan bir başka tahliye operasyonunda da 2 bin kişi daha güvenli yerlere taşındı. Komşu bölgede de yangın tehdidine kaşı 200'den fazla kişi evlerini boşalttı.

Gironde yöneticisi Martin Guespereau tahliye edilenlerden bazılarının Temmuz ayında alevlerden kaçtıklarını belirterek, özellikle bu insanlar için durumun "çok zor" olduğunu söyledi. Yönetici, şimdiye kadar kimsenin yaralanmadığı bilgisini de paylaştı.

Guespereau, sıcak hava, kuraklık ve düşük nem nedeniyle hava koşullarının çok olumsuz olduğunu belirterek, bu durumun yangının daha da yayılma riskini arttırdığını sözlerine ekledi.

Yangının ayrıca İspanya sınırındaki A63 numaralı Bordeaux-Bayonne otoyoluna doğru ilerlediği ve duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu yolun öğlen saatlerinde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Fransa'nın Gironde ilindeki La Teste-de-Buch kasabası yakınlarında orman yangınlarına müdahale eden itfaiye görevlisi - (19.07.2022)
Fransa'nın Gironde ilindeki La Teste-de-Buch kasabası yakınlarında orman yangınlarına müdahale eden itfaiye görevlisi Fotoğraf: Service Communication-Protocole SDIS 33/AP/dpa/picture alliance

Fransa'nın diğer bölgelerinde de orman yangınları sürüyor. Ülkenin batısındaki Angers ve Le Mans arasında çıkan orman yangınında bin 200 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Güneydoğuda bulunan Romeyer'de de Cuma günü çıkan yangın 280 hektarı aşan ormanlık alanda etkili oluyor.

Fransa'yı Temmuz ayında etkisi altına alan sıcak havalar orman yangınlarını da beraberinde getirmişti. Sıcak havanın halen etkili olduğu ülkenin güneybatısında hava sıcaklığının Pazar gününe kadar 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Fransız meteoroloji servisi Meteo-France uzmanları, aşırı sıcakların ve kuraklığın iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşandığına dikkat çekiyor.

 

AFP / TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Marmaris'te orman yangını: 3 bin 417 hektarlık alan zarar gördü

Marmaris'te orman yangını: 3 bin 417 hektarlık alan zarar gördü

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, ilçede Salı günü çıkan orman yangınının "büyük oranda kontrol altına" alındığını belirterek, "tek korkumuz öğle saatlerinde başlayacak rüzgar" dedi.
Doğa ve Çevre
24 Haziran 2022
external

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

Antalya Manavgat’ta 28 Temmuz 2021’de çıkan ve sonra Türkiye’nin dört bir yanında görülen yangınlar, ülke tarihinin gördüğü en büyük yangınlar arasında yerini aldı. Yanan evlerin yerine yenileri yapılıyor. Uzmanlara göre yapılan faaliyetler yangından daha çok yıkıma yol açıyor.
Toplum
23 Nisan 2022
09:32 dak.
Aşırı sıcakların etkili olduğu İspanya'da başından su dökerek serinlemeye çalışan bir kişi - (Temmuz/2022)

Aşırı sıcaklar İspanya'da yüzlerce can aldı

Aşırı sıcaklar İspanya'da yüzlerce can aldı

İspanya'da aşırı sıcaklara neden olan ve dokuz gün süren hava dalgasının 500'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Uzmanlar sıcaklıkların hâlâ önemli oranda düşmediğini belirtiyor.
Doğa ve Çevre
20 Temmuz 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransa'nın Gironde ili sınırlarındaki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor - (10.08.2022)

Fransa'nın güneybatısı yanmaya devam ediyor

Felaket
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin ülkelerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyan Tayvanlılar - (02.08.2022)

Tayvan geriliminde Almanya'nın ikilemi

Tayvan geriliminde Almanya'nın ikilemi

Politika
9 saat önce

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Ekonomik kriz: Ucuza terapi mümkün mü?

Sağlık
11 saat önce
Sembol fotoğraf: Elektrikçi atölyesinde çalışan yaşlı bir kişi

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Almanya'da 70'inde emeklilik tartışmaları

Toplum
9 Ağustos 2022
İstanbul'un Gazi mahallesinde bulunan bir cemevinde ibadet eden insanlar - (29.10.2014)

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Erdoğan'ın cemevi ziyareti: Aleviler ne istiyor?

Toplum
9 Ağustos 2022

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

AYM Gezi Parkı olaylarına bakışını değiştirdi

Hukuk devleti ilkesi
9 Ağustos 2022

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Tayvan Çin'e ne kadar bağımlı?

Politika
8 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön