 Fransa′dan ″Uygur soykırımı″ kararı | Avrupa | DW | 20.01.2022

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Avrupa

Fransa'dan "Uygur soykırımı" kararı

Fransa'da Ulusal Meclis, Çin makamlarının Uygurlara yönelik muamelesini "soykırım" olarak nitelendiren karara imza attı.

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Fransa'da Ulusal Meclis, Uygur azınlığa soykırım uygulandığına dair karar tasarısını kabul etti. Bire karşı 169 oyla kabul edilen tasarıda "Çin makamlarının Uygurlara karşı şiddet eylemleri, insanlığa karşı suç ve soykırım" olarak nitelendirilerek kınandı.

Kararda Fransa hükümeti de Uygur azınlığa yönelik muamele nedeniyle Çin hükümetini kınamaya ve gerekli önlemleri almaya çağrıldı. Ulusal Meclis'ten geçen kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Meclisteki tartışma oturumunda konuşan Dış Ticaret Bakanı Franck Riester, Uygurlara karşı "sistematik şiddet olayları" yaşandığını, ancak bunun soykırım olarak sınıflandırılmasının uluslararası platformlarda gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

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Uygurlara karşı sessiz "soykırım" mı uygulanıyor?

İnsan hakları kuruluşları, Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkların Sincan bölgesinde DNA testleri ve yüz tanıma yazılımları gibi çok sert araçlarla takibata maruz kaldığını, bir milyonu aşkın Müslümanın kamplarda din, kültür ve dillerini terk etmeye zorlandıklarını ve fiziksel kötü muameleye tabi tutulduklarını belirtiyor. Çin yönetimi ise suçlamaları reddederek bu tesislerin eğitim kampı olduğunu, terörle mücadele kapsamında insanların topluma kazandırılması amacı taşıdığını savunuyor.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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