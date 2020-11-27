Fransa'daki polis şiddetinde yargı devreye giriyor

Fransa'da protesto gösterilerine yol açan polis şiddeti yargıya taşınıyor. Siyah müzik prodüktörü Michel Zecler'e şiddet uyguladığı güvenlik kameralarına yansıyan dört polis memuru hakkında "kasıtlı şiddet uygulamak" ve "yanlış ifade vermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hakkında adli süreç başlatılan polislerden ikisi tutuklanırken ikisi de şartlı olarak serbest bırakıldı.

Ancak soruşturma sonucunda bir ceza davası açılıp açılmayacağı şimdilik belirsiz. Savcılığın ancak yeterli kanıt bulması durumunda geçici olarak görevden alınan polis memurları hakkında dava açılmasını talep edebileceğine dikkat çekiliyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de suçlamaların kanıtlanması durumunda polislerin görevden alınmalarını isteyerek söz konusu polis memurlarının "cumhuriyetin üniformasını kirlettiğini" söyledi.

Darmanin de yaşanan olay nedeniyle baskı altında. Hafta sonu polis şiddetine ve yeni güvenlik yasasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde istifası istenen Darmanin'in bugün mecliste düzenlenecek oturumda yaşanan olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaşanan polis şiddetini "kabul edilemez" ve "utanç verici" olarak değerlendirmiş, hükümetten de ayrımcılıkla mücadele ve polise güvenin güçlendirilmesi konularında hızlı öneriler hazırlamasını istemişti.

Stüdyosunda dakikalarca dövüldü

Polislerin Zecler'e kendi stüdyosunda dakikalarca darp ettiğini gösteren görüntüler geçen Perşembe günü sosyal medyada yansımıştı. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunan müzik prodüktörü Zecler, polislerin hiçbir neden olmaksızın saldırdığını belirterek "Defalarca 'pis zenci' dediler ve bu arada beni dövdüler" şeklinde konuşmuştu. Stüdyodaki müzisyenlerin yardımı ile polislerin dışarıya çıkmasını sağladığını aktaran prodüktör, olaydan birkaç dakika sonra da pencereden içeriye göz yaşartıcı gaz atıldığını anlatmıştı.

Polisler ise sokakta maskesiz dolaştığı için Zecler'i uyardığını ve Zecler'in aşırı davranışlarda bulunduğunu iddia ediyor. Zecler'in çalıştığı müzik stüdyosunun girişinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen video görüntelerinde ise polislerin Zecler'in yüzüne vurduğu, tekmelediği ve cop kullanarak dövdüğü görülüyor.

Fransa'da polis şiddetine karşı protesto gösterileri düzenlendi

Protesto gösterileri

Hafta sonu yeni güvenlik yasası ve polis şiddeti geniş katılımlı gösterilerle ülke çapında protesto edildi. İçişleri Bakanlığı, yüz kentte 130 binden fazla kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, gösterileri organize edenler Paris'te 200 bin olmak üzere protestolara toplam 500 bin kişinin katıldığını söylüyor. Paris'te gösterilerde ise göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tartışmalı güvenlik yasası, polisin görev sırasında fotoğraf ve videosunun çekilmesini yasaklanmasını öngörüyor. İnsan hakları savunucuları ve gazeteciler ise söz konusu düzenlemenin basın özgürlüğünü kısıtlayacağından kaygı duyuyor.

dpa,AFP/HS,GA

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