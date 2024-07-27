Fransa'da tren seferleri Pazartesi normale dönecek

Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde yaşanan sabotaj nedeniyle aksayan hızlı tren seferlerinin Pazartesi günü normale dönmesi bekleniyor.

Tren yolu ulaşımını hedef alan Cuma günkü saldırılarda sinyal istasyonları ve kablolar zarar görürken başkent Paris'i kuzeyde Lille, güneyde Bordeaux ve doğuda Strasbourg şehirlerine bağlayan hatlarda seferler aksadı. Paris-Marsilya hattına yönelik başka bir saldırı ise engellendi.

Fransız demiryolu işletmecisi SNCF, Olimpiyat kafilelerinin taşınmasında bir aksaklık olmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Paris'teki Montparnasse tren istasyonunda değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete ve SNCF CEO'su Jean-Pierre Farandou hafta sonu boyunca gecikme ve iptaller yaşanacağını ancak durumun Pazartesi günü normale döneceğini söyledi.

İlk gün 250 bin kişi etkilendi

Bakan Vergriete sabotaj yüzünden sadece Cuma günü yaşanan iptallerden 100 bin, rötarlardan ise 150 bin kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Vergriete, "Yarın da aksaklıklar sürecek ancak Pazartesi gününden itibaren endişe edecek bir şey kalmayacak" dedi.

Fransa'da tren seferlerinde yaşanan iptal ve tehirler on binlerce kişiyi olumsuz etkiledi. Fotoğraf: Olivier Lejeune/MAXPPP/dpa/picture alliance

Eylemi henüz üstlenen olmazken faillerin bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.

France 2 televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Arkasında kim var? Talimatın yurt dışından verilip verilmediğini söylemek için çok erken" dedi.

Reuters'a bilgi veren iki güvenlik kaynağı ise ilk şüphelerin solcu militanlar veya çevreci aktivistlere yöneldiğini ancak henüz bu yönde bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Soruşturmaya dair konuşan Başbakan Gabriel Attal da henüz sorumluların kim olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtti. Attal "Bildiğimiz şey; demir yolu ağı hakkında bilgi sahibi kişilerce nerelerin hedef alınması gerektiği bilinerek önceden hazırlanılmış ve koordineli bir saldırı" diye ekledi.

Reuters / MUK,CÖ

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