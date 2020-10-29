Fransa'da terör uyarısı en yüksek seviyede

Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te 4 kişinin hayatını kaybettiği Notre-Dame Bazilikası yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası ülke genelind teröre karşı güvenlik uyarısı en yüksek dereceye yükseltildi.

Olay sonrası Nice kentini ziyaret eden ve burada bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın "İslamcı bir terör saldırısı"na uğradığını ifade ederek okullarda ve kiliselerde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Macron, bir süredir ülke içinde terörle mücadelede görevli askerlerinin sayısının artırıldığını vurguladı.

Macron, saldırısı sonrası Nice kentini ziyaret etti

Almanya ve Türkiye'den tepki

Saldırıya aralarında Türkiye'nin bulunduğu Almanya, Rusya, Hollanda, İspanya ve İsrail gibi çok sayıda ülkeden tepki geldi.

Fransa'da meydana gelen saldırıyı hükümet sözcüsü Steffen Seibert aracılığıyla kınayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırılardan dolayı derinden sarsıldığını ifede etti. Seibert, Merkel'in ölenlerin yakınları ve yaralalıların acılarını paylaştığını belirterek Başbakan'ın "Almanya'nın bu zor zamanlarında Fransa halkıyla dayanışma içinde" olduğunu vurguladı.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinden de Fransa için destek ve dayanışma mesajları gelirken Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) de saldırıyı kınadı. ZMD Başkanı Aiman Mazyek, "Biz Müslümanlar tüm toplum olarak daha kararlı biçimde terör ve aşırılıklara karşı çıkmalıyız" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Nice'te üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadığı açıklamada, "Hiçbir sebep şiddeti meşrulaştıramaz" ifadesini kullanarak Fransız halkı ile dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, "Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır" ifadeleri kullanıldı.

İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail'den kınama

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de mesajında Fransa halkına başsağlığı diledi. Twitter aracılığıyla duygularını dile getiren sosyalist politikacı, "Terör ve nefretle mücadelede birleştik " diye yazdı. "Özgürlüğümüzü, demokratik değerlerimizi, vatandaşlarımızın barışını ve güvenliğini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Sánchez, mesajında Fransızca "Nous Sommes Unis" (Birleştik) diye seslendi.

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen saldırı Hollanda Başbakanı Mark Rutte tarafından da kınandı. Rutte, Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Fransız dostlarımıza, şöyle sesleniyoruz: Aşırılıkla mücadelenizde yalnız değilsiniz. Hollanda yanınızda duruyor" ifadelerini kullandı. Hollanda Başbakanı Rutte, mesajında Fransa'da kısa aralıklarla ikinci kez bir terör saldırısının meydana geldiğine de dikkat çekti.

Saldırının ardından bazilikanın önü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir telgraf yollayarak saldırıdan "derin üzünütü" duyduğu dile getirdi. Cinayetlerin bir kilisede işlendiğine dikkat çeken Putin, bu durumun "özel bir dehşete" neden olduğunu aktardı. Rus halkının, Fransa vatandaşlarının öfke ve acısını paylaştığını belirten Rusya lideri, kendisini ölenlerin yakınlarıyla birlikte hissettiğini vurguladı. Putin terörle mücadelede Fransa ve diğer uluslararası partnerle işbirliğine hazır olduklarını da kaydetti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Fransa'da meydana gelen bıçaklı saldırı nedeniyle Twitter'da bir mesaj paylaştı.

"Terörizm, şiddet ve nefret dünyamızı yok eden modern vebalardır. Kalbimiz Fransa'da" ifadelerini kullanan Rivlin, "Kalplerimiz bugün Fransa'da bir kiliseye düzenlenen korkunç terör saldırısının kurbanlarının aileleriyle" dedi. Rivlin, mesajında yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini belirtti.

Vatikan'dan kınama

Vatikan'dan yapılan açıklamada da Fransa'da meydana gelen saldırı kınandı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, "Terörizm ve şiddet asla kabul edilemez" diyerek Papa Franceska'nın acılarını yaşayan insanlarla birlikte olduğunu söyledi.

Reuters,AP,KNA,epd,dpa/TY, HS

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