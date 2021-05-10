Fransa'da subaylardan Macron'a uyarı

Fransa'da muhafazakar çizgideki Valeurs Actuelles dergisi Pazar gecesi, geçen ay yayımlanan ve sivil çatışmaya işaret eden mektup ile benzer ifadeler içeren yeni bir mektup daha yayımladı.

Daha önce yayımlanan mektup 20 yarı-emekli general ve bir dizi subayın imzasını taşıyordu. Bu mektup yayımlandıktan sonra Fransa'da tepki yaratmış, Başbakan Jean Castex mektubu "Kabul edilmez müdahale" olarak nitelemiş ve mektubun arkasındaki subayların cezalandırılmasını istemişti.

Son yayımlanan mektubun arkasında kaç kişinin ve kimin olduğu ve rütbeleri bilinmezken bir önceki mektuptan farklı olarak bu mektup kamuoyunun imzasına da açık bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve kabinesine gönderilen mektupta "Görevlerinizi uzatmaktan ya da başkalarını fethetmekten bahsetmiyoruz. Ülkemizin hayatta kalmasından, ülkenizin hayatta kalmasından bahsediyoruz" denildi.

İç savaş uyarısı

Mektubun yazarları kendilerini ordunun genç nesline hizmet eden askerler ya da aktif hizmet görmüş "ateş kuşağı" olarak tanımladı. Mektupta Macron'un "taviz verdiği İslamcılığı yok etmek" için çaba gösterildiği ifade edildi.

Mektubu yazanlar ayrıca 2015 yılındaki saldırılar sonrası Fransa'nın düzenlediği operasyonlar da da yer aldıklarını belirttiler. Bazı dini topluluklar için Fransa'nın "aşağılama, alay ve nefret nesnesinden başka bir şey ifade etmediğini" gözlemlediklerini ifade ettiler.

Mektupta "Bir iç savaş çıkarsa ordu kenti topraklarında düzeni koruyacaktır…Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

Mektup 2022 yılı seçimleri öncesinde Fransa'da tartışma yarattı zira Macron'un en zorlu rakibinin aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen olması bekleniyor.

Ordu siyasete karıştı

Fransa'da ordunun siyasete müdahalesinin nadir bir örneği olduğu belirtilen mektupları Başbakan Jean Castex "tüm cumhuriyetçi ilkelerimize, onurumuza ve ordunun görevine karşı bir girişim” olarak niteledi.

Fransa Genel Kurmay Başkanı Francois Lecointre mektubun altına imza atanların disiplin cezasından emeklilik hakkının kaybına kadar çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

AFP / SSB, JD

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