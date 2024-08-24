Fransa'da sinagog önünde patlama: Bir polis yaralı

Fransa'nın güneyinde bir sinagog önünde patlama meydana geldi. Bir polis memurunun yaralandığı olayı Macron "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Fransa'nın güneyindeki La Grande Motte kentinde bir sinagogun önünde meydana gelen patlamada bir polis memuru yaralandı.

Belediye Başkanı Stephan Rossignol, en az iki aracın yandığı ihbarı üzerine sinagogun önüne giden polis memurunun, yanan araçlardan birindeki gaz deposunun patlaması sonucu yaralandığını belirtti. Rossignol, güvenlik kamerası kayıtlarında bir erkeğin, Beth Yaacov Sinagogu önündeki araçları ateşe verdiğinin görüldüğünü söyledi.

Polis ise güvenlik kamerası kayıtlarında, olaydan kısa süre sonra görülen bir erkeğin Filistin bayrağı salladığını ve daha sonraki görüntülerde elinde boş şişeler olan bu kişinin beline Filistin bayrağı sarılı olduğunun görüldüğünü aktardı. Söz konusu kişinin üzerinde ayrıca tabanca bulunduğu ancak görüntülerin net olmadığı ifade edilirken, zanlının olay yerinden yürüyerek ayrıldığı kaydedildi.

Sinagog önünde meydana gelen patlamada bir polis memuru yaralandı Fotoğraf: Pascal Guyot/AFP/Getty Images

Polisin verdiği bilgilere göre olay sonucu sinagogun kapıları zarar gördü. Olay sırasında binada bir haham ve dört kişinin bulunduğu, yaralanan olmadığı belirtildi.

Macron patlamayı "terör eylemi" olarak tanımladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sinagog önünde meydana gelen patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu terör eyleminin failinin bulunması için her şeyin yapılacağını" vurguladı. "Antisemitizme karşı mücadelenin her gün süren bir mücadele" olduğunu ifade eden Macron, düşüncelerinin sinagog cemaati ve bütün Yahudilerle birlikte olduğunu kaydetti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da terörle mücadele savcılığının soruşturmayı üstlendiğini bildirdi. Attal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı "antisemitist eylem" olarak nitelendirerek, emniyet güçlerinin "şüpheliyi takibe aldığını" kaydetti. Savcılık da "terörist cinayet girişimi" ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Darmanin: Kundaklama girişimi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise ülkedeki tüm Yahudi kuruluşları için güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi. Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın "kundaklama girişimi" olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırması sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı savaş Fransa'da antisemitist olayların artmasına neden oldu. Darmanin, bu yılın ilk yarısında ülkede kaydedilen antisemitist suçların sayısının 887 olduğunu bildirdi. 2023 yılının aynı döneminde ise Fransa'daki antisemitist suçların sayısı 304 olarak kaydedilmişti.

AFP / JD,ET

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