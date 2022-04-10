Fransa'da ilk turun galibi Macron

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun galibi, en güçlü rakibi Le Pen'i beş puana yakın bir farkla geride bırakan Macron oldu. Macron ile Le Pen 24 Nisan'daki ikinci turda yarışacak.

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun kazananı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyet Yürüyüşü'nün (En Marche) adayı Macron yüzde 28,8 oranında oy aldı. Macron'un en güçlü rakibi sağ popülist Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'in oy oranı ise yüzde 23,3 oldu. Adaylardan hiçbirinin mutlak çoğunluk olan yüzde 50'ye ulaşamaması nedeniyle, ilk turda en yüksek miktarda oyu alan iki aday olan Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Yaklaşık 49 milyon seçmen seçimlerde oy kullanmak üzere sandığa çağrılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, seçime katılım oranı 2017 yılındaki seviyenin gerisine düşerek yüzde 65 olarak gerçekleşti. 2017 yılındaki seçimlerde, katılım oranı yüzde 69,4 olmuştu.

Fransa'da 12 aday seçimlerde resmen yarışma hakkı kazanmıştı. Emmanuel Macron (liberal), Marine Le Pen (sağ popülist), Valérie Pécresse (muhafazakâr), Jean-Luc Mélenchon (radikal sol), Eric Zemmour (milliyetçi), Yannick Jadot (çevreci), Fabien Roussel (komünist), Anne Hidalgo (sosyal demokrat), Nicolas Dupont-Aignan (muhafazakâr/ulusalcı), Jean Lassalle (kırsalcı), Philippe Poutou (troçkist), Nathalie Artaud (troçkist) cumhurbaşkanlığı için aday olmuştu.

Fransa'da cumhurbaşkanı, 6 Kasım 1962 tarihinde yapılan anayasa değişikliğinden bu yana halk tarafından doğrudan seçiliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı Fransız direnişinin sembolü olan General Charles de Gaulle, 1965 yılında bu sistemle seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

AFP,DW / BÖ,ET,AÜ