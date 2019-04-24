 Fransa′da ilk ″Ermeni Soykırımını Anma Günü″ | AVRUPA | DW | 24.04.2019

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AVRUPA

Fransa'da ilk "Ermeni Soykırımını Anma Günü"

24 Nisan'ı geçen Şubat ayında "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan eden Fransa, bugün ilk kez bu kapsamda resmi tören düzenliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Şubat ayında 24 Nisan'ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Şubat ayında 24 Nisan'ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etmişti.

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Fransa 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etti. Bu amaçla hazırlanan kararname bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (11.04.2019)

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan tarihini "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etmesini kınadı. Macron kararını açıklamadan önce konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini söylemişti. (06.02.2019)

Fransa'da bugün ilk kez resmen “Ermeni Soykırımını Anma Günü” etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Paris'teki anma törenlerine Fransa Başbakanı Edouard Philippe öncülük edecek. Törende bir konuşma yapacak olan Philippe, Sen Nehri kıyısındaki Ermeni Soykırımı Anıtı'na da çiçek bırakacak. Söz konusu anıt, Nisan 2003'te dikilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şubat ayında 24 Nisan'ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan etmişti. Macron'un bu kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olmuştu. Erdoğan bugün yaptığı açıklamasında, Macron'a Fransa'nın sömürge döneminde yaptığı "katliam ve soykırımlar" hafızalardayken Türkiye'ye "ders vermesini" eleştirmişti.

"1915'teki Türk hükümetini suçluyoruz"

Macron'un kurucusu olduğu Yürüyüş hareketinden Fransız parlamenter Jacques Marilossian, France 24 kanalına yaptığı açıklamada, "Yaşananlardan Türkiye'yi suçlamadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmalıyız. 1915'teki Türk hükümetini suçluyoruz" dedi.

Fransa 2001 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ilk büyük Avrupa ülkesi olmuştu.

DW,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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