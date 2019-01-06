 Fransa′da bildirimsiz gösterileri yasaklayan yasa gündemde | AVRUPA | DW | 08.01.2019

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AVRUPA

Fransa'da bildirimsiz gösterileri yasaklayan yasa gündemde

Fransa bildirimsiz gösteri düzenleyenlerle ilgili yeni bir yasa çıkarmayı düşünüyor. Hükümetin kararı Sarı Yeleklilerin protestoları sırasında yaşanan çatışmalar nedeniyle aldığı bildiriliyor.

BdTD - Frankreich Gelbwesten - Frau mit Einkäufen (Getty Images/AFP/C. Triballeau)

Fransa’da Sarı Yeleklilerin akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan gösterileri sekizinci haftasına girerken, Fransa Başbakanı Edouard Philippe protesto gösterilerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle bildirimsiz gösteri düzenleyenleri ve karışıklık çıkaranları cezalandırmayı öngören yeni bir yasa çıkaracaklarını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner hafta sonu birçok kentte şiddet olaylarının yaşandığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından "Cumhuriyet bir kez daha aşırı şiddet tarafından saldırıya uğradı" ifadelerini kullanarak tekrar diyaloğa dönme çağrısı yapmıştı.

17 Kasım'da akaryakıt zammını protesto amacıyla başlayan, zamanla Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, sonra da iptal etmişti. Cumhurbaşkanı ayrıca asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sonucu Fransa'da şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Başbakanı gösteriler başladığından bu yana 5 bin 600 kişinin gözaltına alındığını ve binden fazla mahkumiyet kararı verildiğini açıkladı. Gelecek cumartesi protesto gösterilerinin devam etmesi beklendiği için 80 binden fazla polisin ülke genelinde görevlendirileceği bildirildi.

DW,dpa/SSB,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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