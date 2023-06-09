Fransa'da saldırı: Aşırı sağcı gösteriler yasaklandı

Fransa’da dört çocuk ve iki yetişkinin bıçakla yaralandığı saldırı sonrasında aşırı sağcıların planladığı gösterilere "şiddet olayları çıkabileceği" gerekçesiyle izin verilmedi.

Fransa'nın Annecy kentinde dün bir parkta düzenlenen dördü çocuk altı kişinin yaralandığı bıçaklı saldınının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Annecy Savcısı Line Bonnet-Mathis Annecy'de parktaki dört çocukla yanlarındaki iki yetişkini bıçaklayan ve olay sonrasında gözaltına alınan Suriye asıllı saldırganın akşam saatlerinde sorgulandığını duyurdu. Savcı, saldırganın olay sırasında alkol ya da uyuşturucunun etkisinde olmadığını söyleyerek, "Saldıryı neden düzenlediğini öğrenmeye çalışıyoruz" dedi. Fransız yetkililer saldınının "terör bağlantılı" olduğuna yönelik henüz bir veriye ulaşılmadığını duyurdu.

Le Parisien gazetesi zanlının bugün psikiyatri kliniğinde muayene edileceğini, gözaltında tutulduğu karakolda "ağır bir histeri nöbeti geçirdiğini" yazdı.

Üç yaralının durumu ağır

Zanlının yaraladığı yaşları 22 ay ile 3 yaş arasında değişen dört çocuk ile iki yetişkinin Cenevre ve Grenoble'deki hastanelerde tedavisi sürüyor. Altı yaralıdan üçünün durumu ağır. Yaralanan iki çocuğun Hollanda ve İngiltere vatandaşı olduğu ve tatil için Annecy'de bulunduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Macron yaralıları ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıda yaralananları bugün ziyaret edecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un eşi Brigitte Macron ile birlikte Annecy'ye giderek önce yaralananları ziyaret edeceği ardından ise olay sırasında kurbanlara yardım edenlerle bir araya geleceği belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin "şokta olduğunu" belirtmişti.

Aşırı sağcılardan "göç sınırlandırılsın" talebi

Bıçaklı saldırı Fransa'da geniş yankı bulurken aşırı sağcılar olay sonrasında ülkeye göçün sınırlandırılması çağrılarını yineledi. Aşırı sağcıların dün Annecy'de yapmak istediği gösteriler yasaklandı. Vali Yves le Breton, "Fransızlar yabancılar tarafından öldürülüyor" sloganıyla yapılmak istenen gösterilerin provokasyona ve şiddet olaylarına yol açabileceği endişesiyle yasaklandığını söyledi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne saldırının düzenlendiği Annecy'de açıklama yaptı Fotoğraf: Sandrine Thesillat/PanoramiC/IMAGO

Zanlı kim?

Başbakan Elisabeth Borne'nin verdiği bilgiye göre bıçaklı saldırıyı düzenleyen Suriyeli zanlı 10 yıldır İsveç'te yaşıyordu. Birkaç aydır ise Fransa'daydı ancak Fransa'da düzenli bir ikametgahı ise bulunmuyor.

Zanlı, güvenlik birimlerince tanınan bir isim değil. Geçmişte psikiyaktrik bir rahatsızlık yaşadığına dair bir bilgi de bulunmuyor.

İsveç'e yaptığı iltica başvurusu kabul edilmiş olmasına rağmen geçen yıl Fransa'ya da iltica başvurusu yaptığı açıklandı. BFMTV'nin haberine göre Fransa'ya yaptığı iltica başvurusu dört gün önce reddedildi. Saldırının bu gelişme ile bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre saldırgan İsveç'te evli ve üç yaşında bir çocuğu var. Zanlının eşiyle kısa bir süre önce ayrıldığı iddia edildi. Zanlı ve eşinin hasta bakımı konusunda meslek eğitimi aldıkları belirtildi.

AFP,dpa/HT,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?