 Fransa′da artan polis intiharlarına karşı birim | AVRUPA | DW | 29.04.2019

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AVRUPA

Fransa'da artan polis intiharlarına karşı birim

Sarı Yeleklilerin eylemleri nedeniyle yoğun baskı altındaki Fransız polisi içerisinde intihar vakalarının artması hükümeti harekete geçirdi. Polis intiharıyla mücadele için birim kuruldu.

Arşiv

Arşiv

Fransa'da polisler arasında görülen intihar vakalarındaki artış, hükümeti harekete geçirdi. Polislere yardımcı olmak üzere emniyet teşkilatı içerisinde intiharı önleme birimi kuruldu. 

Fransız hükümetinin adımı, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında polise yönelik intihar çağrılarına verilen tepkilerin gölgesinde geldi. Fransa'da savcılık, eylemcilerin gösteriler sırasında polisi intihara teşvik edebilecek nitelikte slogan atması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Polis sendikaları, geçen kasım ayında başlayan ve çoğu zaman çatışmalara sahne olan gösteriler nedeniyle polislerin yoğun baskı altında olduğunu söylüyor. Yılın dördüncü ayı itibariyle Fransa'da 28 polis memurunun intihar ettiği belirtiliyor. Bu rakam geçen yıl 35 olarak Fransız İçişleri Bakanlığının verilerine geçmişti.

Akaryakıt zammına tepki amacıyla başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığının protesto edildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü.

Fransa'da polisler neden intihar ediyor?

İntihar vakalarını önleme amacıyla çalışacak olan birimin açılışında konuşan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Korkuyu, utancı ve sessizliği kırmamız gerekiyor" dedi. Polis intiharları ile mesleğin fiziksel ve duygusal zorlukları arasında bağ olduğuna dikkat çeken Castaner, "'Bu ölümlerin görevle alakası yok, kişisel bir mesele' sözünü duymak istemiyorum" diye konuştu.

Fransız İçişleri Bakanı, Paris'te 2015'te yaşanan terör saldırılarının ardından polislere silahlarını evlerine taşıma yetkisi verilmesinin ölümlerin artmasına neden olduğu yönündeki iddiaya karşı çıktı. Castaner, "İntiharlarda silah kullanımı 10 yıl içerisinde değişmedi" dedi. Castaner, başka ülkelerin polis güçlerinde uygulanan prosedürleri inceleyeceklerini de söyledi.

Sendika yetkilileri ise Sarı Yeleklilerin eylemleri nedeniyle güvenliği sağlama kaygısı nedeniyle intiharların arttığını aktarıyor.

Fransız polisi arasında artan intihar vakalarını, Ulusal Polis şefi Eric Morvan da 150 bin polis memuruna gönderdiği mektupla gündeme taşımıştı. Morvan mektubunda, "Bu korkunç olayda kişinin taşıdığı sorumluluk, bizi kendi sorumluluğumuzdan muaf kılmıyor" ifadesine yer vermişti.

Fransız polis teşkilatında son yaşanan intihar vakarının biri Paris yakınlarında görüldü. Villejuif'ta bir polis memuru, bu ay içerisinde görev silahı ile intihar etmişti. Montpellier'deyse bir kadın polis memuru, ofisinde hayatına son vermişti.

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Polis Sarı Yelekliye silah çekti

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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