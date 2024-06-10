Fransa'da aşırı sağcıların yeni lideri: Jordan Bardella

AP seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ittifakından iki kat daha fazla oy alan aşırı sağcı Ulusal Birlik'in Genel Başkanı Jordan Bardella kimdir?

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakından iki kat daha fazla oy alarak seçimlerde büyük başarı elde eden aşırı sağcı parti Ulusal Birlik'in (RN) Genel Başkanı Jordan Bardella Fransa siyasetinde önemli bir popülariteye sahip.

AP seçimlerine Ulusal Birlik'in liste başı adayı olarak giren 28 yaşındaki Bardella, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duyurduğu erken seçimlere de partisinin başbakan adayı olarak girecek. Ulusal Birlik Başkan Yardımcısı Sebastien Chenu, partisinin erken seçimlerde çoğunluğu kazanması halinde Bardella'nın başbakanlığa aday olacağını söyledi. Chenau, "Adayımız Jordan Bardella" dedi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in AP seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından Macron, Ulusal Meclis'i feshederek, erken seçim kararı aldı.

Seçimlerin ardından Macron'u "zayıflamış bir Cumhurbaşkanı" olarak tanımlayan 28 yaşındaki Bardella "Yurttaşlarımız değişim arzusunu dile getirdi" ifadelerini kullanarak bunun bir başlangıç olduğunu söyledi.

Bardella siyasete 17 yaşında başladı

Bardella, 2022 yılında Marine Le Pen'in halefi olarak Ulusal Birlik'in genel başkanlığına seçildi.

1995 yılında Paris'in bir banliyösünde İtalya'dan göç eden bir ailede dünyaya gelen Bardella, siyasete 17 yaşında Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'e katılarak başladı.

Siyasetle uğraşmak uğruna Sorbonne Üniversitesi'ndeki coğrafya eğitimini yarıda bırakan Bardella, Bölgesel Meclis Üyesi, Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2019 yılında ise AP seçimlerinde RN'nin liste başı adayı olarak milletvekili seçildi.

2022 yılında partinin Genel Başkanı seçilen Bardella, Le Pen ailesinin üyesi olmadan RN partisine liderlik eden ilk siyasetçi.

Jordan Bardella, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in ardından Ulusal Birlik'in liderliğini üstlendi Fotoğraf: Julien de Rosa/AFP

Son iki cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçimi ikinci olarak tamamlayan Le Pen'in 2027 yılında tekrar cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. Ancak Bardella'nın genç seçmen üzerinde yarattığı etki dikkati çekiyor. RN içerisinde 2027 seçimlerinde Bardella'nın daha iyi bir aday olabileceği yönünde söylentiler var.

Tik Tok ile gençlere ulaştı

Bardella'nın siyasette kullandığı özenli dil Ulusal Birlik'in halk gözündeki imajını pozitif yönde değiştirdi. Bardella hem televizyon programlarında kişiliği ile dikkat çekti hem de sosyal medyayı kullanımıyla büyük bir popülarite yakaladı. Paylaştığı videolarla Tik Tok'ta 1,2 milyon, Instagram'da ise 617 bin takipçiye ulaşan Bardella sosyal medyayı politikadan uzaklaşmış gençlere ulaşmak için bir araç olarak kullandığını söylüyor. Bardella'nın Tik Tok hesabındaki kampanya müziklerinde "Ah kaptan ah kaptan bize rehberlik etmene ihtiyacımız var" sözleri dikkati çekiyor.

Partisinin aşırı sağ siyasi görüşlerini her fırsatta dile getiren Bardella ulusal sınır kontrolleri yaparak göçmenlerin serbest dolaşımını sınırlandırması gerektiğini savunuyor. Ulusal Birlik, AB'den ayrılma söylemini değiştirse de Bardella AB'nin çalışma biçimini sık sık eleştiriyor. AP seçimlerinden önce bir televizyon tartışmasında "Ben Avrupa'ya karşı değilim. Avrupa'nın çalışma biçimine karşıyım" ifadelerini kullanan Bardella Fransa'nın imzacısı olduğu iklim anlaşmalarından da çıkması gerektiğini düşünüyor.

Partisinin Almanya'daki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile Avrupa Parlamentosu'ndaki ittifakını bitiren Bardella RN'yi eski lider Jean-Marie Le Pen'in oluşturduğu ırkçı ve Yahudi karşıtı çizgisinden uzaklaştırıp önemli bir güç merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

"Kendi imajı için çalışıyor"

Bardella kamuoyunda önemli siyasi meselelere girmekten kaçınmakla, daha çok kendi imajı için çaba gösteren bir siyasetçi olmakla tenkit ediliyor.

Avrupa Parlamentosu'na seçilmesine rağmen hiçbir rapora imza atmaması ve parlamento komitesinin toplantılarının dörtte üçünde bulunmaması en çok eleştirildiği konulardan. Öyle ki aşırı sol kanattan AP Milletvekili Manon Aubry, Bardella'yı "hayalet parlamenter" olarak tanımlamıştı.

Bardella ile ilgili tartışmalar bununla da sınırlı değil. Ocak ayında yayımlanan bir haberde Bardella'nın yerel yöneticiyken anonim bir Twitter hesabından ırkçı mesajlar paylaştığı iddia edilmişti. France 2 kanalının haberine göre Bardella, "RepNat du Gaito" isimli hesaptan 2017 yılında polis copuyla yaralanan siyah Theo Luhaka ile alay eden müstehcen bir resim paylaştı. Bardella ise bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Olimpiyatlar öncesinde erken seçim yapılacak

Fransa'da 9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı Ulusal Birlik yüzde 31,5 oy aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu. Sosyalistler ise yüzde 14 ile Macron'un kıl payı gerisinde kaldı. Macron, AP seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından Ulusal Meclis'i feshettiğini ve ülkede 30 Haziran ve 7 Temmuz'da erken seçimler yapılacağını duyurdu. Seçimler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Paris Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde yapılacak.

AFP, AP/EÇ, JD

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