Fransa'da aşı zorunluluğu protesto edildi

Fransa'da Covid-19'a karşı bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğunun getirilmesi ve aşı ile iyileşme durumunu gösteren sağlık kartı uygulaması protesto edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülke genelinde Cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerine 200 binden fazla kişi katıldı.

Gösterilere katılımın arttığı dikkati çekti. Söz konusu yasal düzenlemeler parlamentoda kabul edilmeden önce geçen hafta düzenlenen gösterilere katılım 161 bin civarındaydı.

Fransa'da Cumartesi günü aralarında Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille'in de bulunduğu 150'den fazla kent ve kasabada düzenlenen protesto gösterilerinde "Özgürlük, Özgürlük" sloganları atıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve medyaya tepki gösteren göstericilerin bazıları üzerinde "Macron dışarı" veya "Sağlık terörü" yazılı pankartlar taşıdı.

Paris'te göz yaşartıcı gaz ile müdahale

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, başkent Paris'teki gösteriye yaklaşık 14 bin 250 kişi katıldı. Aralarında "Sarı Yeleklilerin" de bulunduğu göstericiler ellerinde taşıdıkları pankartlarda hükümeti "Özgürlüğe müdahale etmekle" suçladı. Paris'in ünlü bulvarlarından Champs-Elysees'e ana girişlerin kapatıldığı gösteri sırasında 3 bin civarında polis görev yaptı.

Place de la Bastille'de sona eren protesto yürüyüşünün ardından yüzlerce gösterici, güvenlik güçlerinin "dağılın" çağrısına kısmen şiddet göstererek, karşı geldi. Bunun üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, olaylar sırasında üç polis memuru yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde ise gözaltına alınanların sayısı 19 olarak bildirildi. Paris'teki gösteri sırasında protesto yürüyüşünü izin verilen güzergahta tutmaya çalışan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandığı aktarıldı.

9 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

Fransa parlamentosunda geçen Pazar günü kabul edilen yasal düzenleme koronavirüse karşı yeni kurallar öngörüyor. 9 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme, sağlık ve bakım sektöründe çalışanlar ile itfaiye ve kurtarma ekiplerine koronavirüse karşı aşı olma zorunluluğu getiriyor. Hükümetin aşı olmayanların meslekten ihraç edilmesi önerisi tartışmalara yol açmıştı. Hükümetin önerisi kabul edilmezken, bu meslek gruplarında aşı olmayı kabul etmeyenlerin ise maaşları askıya alınacak.

Yeni yasal düzenleme ile ayrıca aşı olunduğunu veya Covid-19 testinin sonucunu gösteren sağlık kartının uygulama alanlarının da genişletilmesi öngörülüyor. Bu uygulama ile restoran ve kafeler ile şehirlerarası trenler, fuarlar ve pazarlarda koronavirüse karşı bağışıklığı olmayanlara koronavirüs test zorunluluğu getiriliyor. Fransa'da 21 Temmuz'dan bu yana sinema, tiyatro ve müzelere gitmek isteyenlerin Covid-19'u geçirerek iyileştiğini, aşı olduğunu veya koronavirüs test sonucunun negatif olduğunu belgelemesi gerekiyor.

Öngörülen yeni uygulamalara itiraz eden muhalefet, düzenlemenin yürürlüğe girmesini engellemek için Anayasa Konseyi'ne başvurdu. Konsey'in kararını 5 Ağustos'ta vermesi bekleniyor.

Aşı olmayanların yüzde

Fransa'da yetişkin nüfusun yarısından fazlası aşılarını tamamladı. Ülkede Cuma günü açıklanan resmi istatistiklere göre, hastanelerde tedavi altına alınan Covid-19 hastalarının büyük çoğunluğunu aşı olmamış kişiler oluşturuyor. Buna göre, hastanede tedavi gören ve yoğun bakımda bulunan Covid-19 hastalarının yüzde 85'i aşısız. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin ise yüzde 78'inin aşı olmamış kişiler olduğu belirtildi.

AFP/JD, BÖ

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