Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın başbakan

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakanlık makamına Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'u atadı. Borne, 1992'den beri bu göreve atanan ilk kadın siyasetçi oldu.

Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Jean Castex'in istifasının ardından boşalan koltuğa Çalışma Bakanı Borne'u atadı.

Macron'un yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından görevden ayrılması beklenen Castex, bugün Elysee Sarayı'na giderek resmen istifasını sunmuştu. Kabinede ciddi değişikliklere gideceği tahmin edilen Macron da Castex'in istifasını kabul etmişti.

Sürpriz olmadı

Başbakanlık görevi için en büyük aday olarak 61 yaşındaki Borne görülüyordu. 2020'de Çalışma Bakanı olan Borne, daha önce yine Macron hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı ve Ekolojik Geçiş Bakanı olarak görev yapmıştı.

Edith Cresson, Mayıs 1991'den Nisan 1992'ye kadar başbakanlık yapmıştı. Fotoğraf: AFP/dpa/picture alliance

Borne, Fransa tarihinin ikinci kadın başbakanı olacak. Daha önce Sosyalist Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde Edith Cresson Mayıs 1991'den Nisan 1992'ye kadar başbakanlık yapmıştı.

Macron ve yeni Başbakan Borne'un hükümette yer alacak diğer isimleri önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.

Yeni Başbakan'ın ilk görevi, partisini gelecek ay yapılacak parlamento seçimlerine hazırlamak olacak.

DW,AP,AFP/CÖ,BK