Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın başbakan

Başbakanlık görevi için en büyük aday olarak 61 yaşındaki Borne görülüyordu. 2020'de Çalışma Bakanı olan Borne, daha önce yine Macron hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı ve Ekolojik Geçiş Bakanı olarak görev yapmıştı.
Borne, Fransa tarihinin ikinci kadın başbakanı olacak. Daha önce Sosyalist Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde Edith Cresson Mayıs 1991'den Nisan 1992'ye kadar başbakanlık yapmıştı.
Macron ve yeni Başbakan Borne'un hükümette yer alacak diğer isimleri önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor.
Yeni Başbakan'ın ilk görevi, partisini gelecek ay yapılacak parlamento seçimlerine hazırlamak olacak.