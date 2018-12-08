Fransa'da 1700'den fazla gözaltı

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki "Sarı Yelekliler" protestolarında bin 723 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan bin 220'sinin hâlâ gözaltında tutulduğunu açıkladı. Fransa'da akaryakıt zamlarına yönelik tepkiyle başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine karşı protestoya dönüşen gösterilerde Cumartesi günü 136 bin civarında kişi sokaklara çıktı.

Özellikle başkent Paris olmak üzere pek çok bölgede göstericiler polisle çatıştı. Güvenlik güçleri biber gazı kullanırken, eylemciler araçları ateşe verdi, barikatlar kurdu ve çevredeki bazı işyerlerinin camlarını kırdı. Protestolara karşı görevlendirilen 8 bin polis olayları bastırmakta zorlandı, göstericileri dağıtmak için zırhlı araçlar kullanıldı.

135 yaralı

Güvenlik önlemleri nedeniyle Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı, Champs-Elysees Caddesi'ndeki dükkanlar ve restoranlar da kepenk indirdi. Başkent dışında Marsilya, Bordeaux, Lyon ve Toulouse eylemlere ve polisle çatışmalara sahne olan diğer büyük şehirlerdi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada olaylarda 17'si polis 135 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaşanan şiddetin "kabul edilemez" olduğunu belirten Castaner, olayların "kontrol altında" olduğunu söyledi.

"Macron talepleri dikkate alacak"

Cumartesi günkü protestolarda eylemciler Macron'un istifasını isterken, Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki günlerde gösterilerle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Başbakan Edouard Philippe, Macron'un göstericilerin taleplerini dikkate alacağı sözünü verirken, "Bir diyalog başlatıldı ve bu devam etmeli" dedi.

Macron ülke çapında öfkeye neden olan akaryakıt zammının tamamen iptal edildiğini açıklamıştı. Ancak hükümetin attığı geri adıma rağmen 17 Kasım'da başlayan eylemlerini protestocular işçi, emekli ve öğrenci hakları dâhil diğer konulardaki taleplerini dile getirmek için gösterilere devam ediyor.

Araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekleri giyerek eylem yaptıkları için "Sarı Yelekliler" adını alan göstericilerin Fransa'da başlattığı hareket, Belçika ve Hollanda'ya da yayılmış durumda. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde 400 kişi gözaltına alındı. Hollanda'daki "Sarı Yelekliler" eylemleri ise barışçıl bir şekilde sona erdi.

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AFP,AP/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe