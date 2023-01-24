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Fransa'nın Almanya sınırına yakın bir bölgede bulunan Cattenom Nükleer Santrali'nin gece görüntüsü - (09.02.2007)
Fransa'nın Almanya sınırına yakın bir bölgede bulunan Cattenom Nükleer SantraliFotoğraf: picture-alliance/dpa/Karaba
Doğa ve ÇevreFransa

Fransa yeni nükleer santrallere yeşil ışık yaktı

45 dakika önce

Fransa Senatosu yeni nükleer santraller yapılmasını kolaylaştıran bir yasa tasarısı üzerinde anlaştı. Tasarı yasalaşırsa mevcut santrallerin yanına 12 yeni santral inşa edilecek.

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Fransa Senatosu Salı günü aldığı kararla nükleer enerji santrallerinin inşasının hızlandırılmasına yeşil ışık yaktı. Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senato, 16'ya karşı 239 oyla ilgili yasa tasarısını ilk oturumda onayladı.

Senatörler aldıkları kararla Fransa'nın nükleer enerji payını 2035 yılına kadar yüzde 70'ten yüzde 50'ye düşürme hedefini de rafa kaldırmış oldu. Aynı zamanda 12 reaktörün kapatılmasına ilişkin bir kararnamenin de gözden geçirilmesi şartı karara bağlandı.

Enerji Bakanı Agnès Pannier-Runacher, oylama başlamadan önce yaptığı konuşmada "Bu, zaman kaybetmeme meselesidir" dedi.

Planlanan yasaya göre, inşaat projesine ilişkin kamuoyu tartışmaları devam ederken reaktörlerin ek binalarının inşasına başlanabilecek. Ayrıca standartlara uyulup uyulmadığı devlet tarafından denetleneceği için gelecekte, yeni reaktörlerin inşası için yerel yönetimlerden ruhsat alınmasına gerek kalmayacak.

Bakan, söz konusu uygulamaların güvenlik sorununa yol açacağı, biyoçeşitliliğin korunmasının engelleneceği ya da halkın katılımının kısıtlanacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Fransa'daki Fessenheim Nükleer Santrali - (08.04.2011)
Fessenheim'da kapatılan iki nükleer santralden biriFotoğraf: AP

Eskiler devam edecek, yenileri yapılacak

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 2015 yılında Fransa'da nükleer enerji payını yüzde 50'ye düşürme kararı almış ve bu hedefe ulaşabilmek için de 14 nükleer enerji santralinin faaliyetine son verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu bağlamda Fessenheim'da bulunan ülkenin en eski iki nükleer reaktörü kapatıldı.

Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir yıl önce strateji değişikliğine giderek, 14 yeni nükleer reaktör inşa edileceğini açıkladı. Yeni reaktörlerin, mevcut nükleer santrallerin bulunduğu yerlerde ikişer tane inşa edileceği belirtildi.

Yasa Mart ayında Parlamentoya sunulacak. Parlamentonun tasarı metninde değişiklik yapma yetkisi bulunuyor.

Çevre örgütü Greenpeace'in Fransa örgütü ise Senato'nun kararını "skandal" olarak nitelendirdi.

 

AFP / TY,ET

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