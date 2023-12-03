Fransa ve ABD'den İsrail'e 'sivilleri koruyun' uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e Hamas'a karşı savaşta hedeflenen "nihai durumu net biçimde" tanımlama çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Austin de Irak örneğini vererek sivillerin korunması uyarısı yaptı.

Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesin sona ermesinin ve çatışmaların yeniden başlamasının ardından Fransa ve ABD, uzun sürecek bir savaş olasılığına karşı Filistinli sivil halkın korunmasına yönelik İsrail'e uyarıda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, radikal İslamcı Hamas'a karşı savaşın "İsrailli yetkililerin hedeflerini ve erişmek istedikleri nihai durumu daha net bir biçimde tanımlamak durumunda oldukları bir noktaya geldiğini" söyledi.

Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Hamas'ı tamamen yok etmeye yönelik sözlerine atıfla, "Hamas'ın tamamen yok edilmesi ne demek ve bunun mümkün olduğuna inanan var mı? Eğer varsa savaş 10 yıl sürecektir" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, kalıcı ateşkes için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Dubai'deki Dünya İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Macron, buradan Katar Emiri Temim bin Hamad el-Thani ile görüşmek üzere Doha'ya geçmişti. Ancak Macron, ateşkese öncülük eden Katar'a vardığında İsrail, görüşmelerin tıkanması üzerine müzakerecisini geri çağırmıştı.

Cuma günü, İsraille Hamas arasındaki ateşkes sona ermiş ve çatışmalar yeniden başlamıştı. İlk etapta dört gün sürmesi öngörülen ve daha sonra yedi güne çıkan ateşkesin İsrailli rehinelerle Filistinli mahkumların takası ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için kullanılması amaçlanmıştı.

Austin: Savaş ancak sivillerin korunmasıyla kazanılabilir

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Macron'un ifadelerine paralel bir uyarıda bulunarak İsrail'i Gazze'deki sivil halkın korunmasını sağlamaya çağırdı. Irak'ta IŞİD'e karşı savaşırken edindiği deneyimlerini aktaran Austin, Hamas'ın da IŞİD gibi kentsel alanlara yerleştiğini söyledi.

IŞİD'e karşı yürütülen en şiddetli çatışmalarda dahi uluslararası ittifakın sivilleri korumak ve insani koridorları oluşturmak için yoğun çaba sarf ettiğini savunan Bakan, "Bundan çıkarılacak ders; kentsel alanlarda savaşın sivilleri koruyarak da kazanılabileceği değildir, kentsel alanlarda savaşın yalnızca sivilleri koruyarak kazanılabileceğidir" diye konuştu.

7 Ekim'de yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği Hamas saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Hamas'ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre 15 binden fazla kişi öldürüldü. Öldürülenlerin 6 binden fazlasının çocuk olduğu belirtiliyor.

AFP/SÖ,JD

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