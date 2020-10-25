 Fransa: Türkiye′ye misilleme gündemimizde değil | AVRUPA | DW | 26.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Fransa: Türkiye'ye misilleme gündemimizde değil

Fransa Ticaret Bakanı, Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından Türk mallarına yönelik bir misilleme planlamadıklarını söyledi. Pek çok Müslüman ülkede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik tepkiler bugün de sürdü.

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Fransa Türkiye'ye misillemenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, boykota Türk mallarını boykot ederek karşılık vermek gibi bir planları bulunmadığını belirterek Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ifadelerini kınadıklarını yineleyen Fransa Ticaret Bakanı, dünya çapında Müslüman ülkelerde yapılan boykot çağrılarının etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirterek etkinin henüz sınırlı olduğunu ve çoğunlukla ihraç edilen tarım ürünlerini kapsadığını bildirdi.

Erdoğan'dan Fransız mallarını boykot çağrısı 

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Muhammed Peygamber resimlerini derste ifade özgürlüğüne örnek olarak işleyen bir öğretmen, 16 Ekim'de 18 yaşındaki bir Çeçen mülteci tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Öğretmen Fransa'da laikliğin sembolü haline gelirken cenaze töreninde konuşan Macron, Müslümanlar arasında öfkeye yol açan karikatürleri ve ifade özgürlüğünü savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

"İslami ayrılıkçılık"a karşı yasa

Macron, Fransa'nın laik değerlerini "İslami ayrılıkçılığa" karşı korumak üzere bir yasa hazırlandığını açıklamıştı. "İslami ayrılıkçılığın" Fransız yasa ve normlarını reddeden paralel bir kültür yarattığını iddia eden Macron, "İslam'ın tüm dünyada kriz içindeki bir din olduğunu" ve Müslümanların tutumlarının giderek katılaştığını söylemişti.

Macron'un İslam ile ilgili ifadelerine Müslüman ülkelerden tepki gelirken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var"sözleri gündeme damgasını vurmuş ve ikili ilişkilerde krize yol açmıştı.

Erdoğan, Pazartesi günü Fransız mallarını boykot çağrısı yaparken pek çok Müslüman ülkede de Fransa'ya karşı boykot çağrıları birbiri ardına geldi.

Müslüman ülkeler tepkili

Pakistan Başbakanı İmran Han da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Müslüman karşıtı duyguları harekete geçirmeye çalışmak ve Peygamber resmi çizilmesini teşvik ederek Müslümanları kışkırtmakla suçladı. Pakistan'daki Fransız Büyükelçi'ye nota verilirken meclis, hükümeti Paris Büyükelçisini geri çekmeye çağıran bir karar tasarısını kabul etti.

Bangladeş Macron'a karşı protesto gösterilerine sahne olurken İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Müslümanlara hakaretin, ifade özgürlüğünün fırsatçı bir suistimali olduğunu ve sadece aşırıcılığı körüklediğini" kaydetti.

Sosyal medyada boykot çağrıları

Sünni İslam'ın ilmî merkezi olarak kabul edilen Mısır'daki El Ezher Üniversitesi Baş İmamı Şeyh Ahmed el-Tayyib, tartışmaları "İslam'ı siyasi çatışma ve ihtilafların içine çekmeye yönelik sistematik bir kampanya" olarak nitelendirerek kınadı.

Katar Üniversitesi planlanan Fransız kültür haftasını iptal ederken Twitter'da Arapça boykot çağrıları gündeme damgasını vurdu. Kuveyt'te pek çok market raflardan Fransız ürünlerini kaldırdı, Fransız marketler zinciri Carrefour'un Ortadoğu bölümü, marketlerin tamamen Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mecid el Futtaim grubuna ait olduğunu duyurdu. Şirketin açıklamasında grubun 37 bin bölge insanına istihdam sağladığına dikkat çekildi.

Reuters,AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir 'dip nokta'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerinden ötürü Erdoğan'ı kınadı. Maas, bunun yeni bir "dip noktaya" işaret ettiğini söyledi.  

Dış politikadaki gerilim dövizi tırmandırıyor

Erdoğan, dış politikada tansiyonu yükselttikçe döviz kurları rekor kırıyor. Uzmanlara göre Fransız mallarını boykot çağrısı da Türk ekonomisini zarara uğratabilecek "çok tehlikeli" bir çağrı.  

Benzer içerik

Frankreich | Paris | Emmanuel Macron spricht nach einer brutalen Messerattacke

Fransa Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı 25.10.2020

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e geri çağırdı.

Türkei Istanbul | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Erdoğan: Sakın Fransız mallarını almayın 26.10.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaşanan gerginlik sonrası Fransız mallarını boykot etme çağrısı yaptı.

Proteste in Israel

Arap ülkelerinde Macron'a tepki 26.10.2020

Arap ülkelerinde Muhammed Peygamber karikatürlerine ilişkin açıklamalarından ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke büyüyor. Hafta sonu çeşitli ülkelerde irili ufaklı protesto gösterileri düzenlendi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye ve Yunanistan'dan "iyi niyet" adımı

Türkiye ve Yunanistan'ın birbirlerinin milli bayramlarına denk gelen 28 ve 29 Ekim tarihleri için ilan ettikleri deniz seyir bildirimlerini geri çektiği bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  